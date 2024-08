Débrider Android sur les Google Pixel 9 a une conséquence fâcheuse

Débloquer le bootloader d’un Google Pixel 9 n’est pas nécessairement une bonne idée si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par les nouveaux smartphones de Google. On apprend en effet que cette intervention aura pour conséquence d’y désactiver plusieurs fonctions d’IA.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Débrider un smartphone Android a pour effet d’ouvrir l’appareil à des manipulations logicielles diverses, souvent intéressantes (comme l’installation de mods, ou de ROM customs, par exemple). Courante et relativement facile d’accès il y a encore quelques années, cette opération devient néanmoins plus risquée à mesure que les smartphones Android, toujours plus élaborés, gagnent en fonctionnalités, mais aussi en complexité… et ce constat vaut sans surprise pour les nouveaux Google Pixel 9.

On apprend en effet d’Android Headlines que si vous débloquez le bootloader des nouveaux smartphones de Google, ces derniers vous priveront en retour de plusieurs fonctionnalités importantes basées sur l’IA. Des pans entiers de l’expérience logicielle proposée par Google deviendront ainsi inaccessibles.

Débrider le bootloader des Pixel 9… une mauvaise idée ?

Si l’on s’en tient aux premiers retours de la communauté, débrider un Google Pixel 9 a en effet pour conséquence de désactiver les captures d’écran « Pixel Screenshots », les « Call Notes », mais aussi et surtout la toute nouvelle application Météo. À l’inverse, certaines fonctionnalités restent actives. Parmi elles, Pixel Studio, qui continue de fonctionner malgré le déverrouillage du bootloader.

Ce blocage de fonctionnalités disparate semble dû à une vérification opérée par Google, au niveau de ses serveurs, pour certaines fonctionnalités d’IA… mais visiblement pas pour toutes. Il n’est donc pas exclu que plus de fonctionnalités tombent sous le coup du blocage à l’avenir, mais l’on peut aussi imaginer que la communauté des « débrideurs » trouvera des méthodes pour contourner ces vérifications, et éviter peut-être certains blocages. Seul l’avenir nous le dira.

Ce que l’on sait en revanche de manière beaucoup plus certaine, c’est que le déblocage du bootloader rend par essence l’appareil plus vulnérable à l’installation de logiciels malveillants. Un point à garder en tête, et qui explique pourquoi les constructeurs de smartphones font en général leur possible pour dissuader autant que possible les utilisateurs de débrider leurs appareils.