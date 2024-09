Vous avez beaucoup d’applications ? Le Google Play Store devient quatre fois plus rapide pour les mises à jour

Google permet enfin de télécharger trois à quatre mises à jour d’applications en parallèle. De quoi améliorer considérablement les performances du Google Play Store.

Google Play Store // Source : ElR – Frandroid

Nos smartphones contemporains sont devenus très performants, parfois comparables à la puissance de certains ordinateurs. Dans le même temps, nous sommes passés à la 4G puis la 5G et les foyers, en particulier en France, ont de plus en plus accès à des connexions à haut débit et très haut débit.

De là, on peut trouver frustrant que nos smartphones soient artificiellement toujours aussi lents pour installer et mettre à jour les applications. Des limites artificielles placées il y a plusieurs années qui n’ont plus lieu d’être.

Visiblement, Google en est conscient et la firme est en train d’améliorer les capacités de son Google Play Store.

Des mises à jour en parallèle

Comme l’a remarqué GSMArena, Google a procédé au cours des derniers mois à plusieurs mises à jour du Google Play Store. Les utilisateurs peuvent désormais installer ou mettre à jour jusqu’à trois ou quatre applications en même temps.

Il y a quelques semaines, Google limitait encore ces mises à jour à une seule application à la fois.

Le média indique seulement avoir noté le téléchargement de quatre applications simultanément sur un iQOO Z9s Pro, un smartphone vendu en Inde. Les autres appareils sont limités à trois applications en parallèle.

Dans tous les cas, il s’agit d’un énorme gain de performance pour le Google Play Store.