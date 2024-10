Les 3 nouveautés IA de Google pour transformer la recherche en ligne

Google vient d’annoncer des nouveautés concernant ses fonctionnalités de recherche boostées à l’IA. De quoi rendre les recherches plus intuitives et plus naturelles.

Google indique faire un « pas en avant » en proposant une mise à jour de ses méthodes de recherche en utilisant l’IA afin de permettre « l’exploration de toute curiosité » qui viendrait à l’esprit de ses utilisateurs.

De nouvelles façons de rechercher

Google, ça n’est plus qu’un moteur de recherche. La firme de Mountain View dispose d’une panoplie d’outils permettant de faire des recherches à partir de mots, d’images, de vidéos ou encore en marmonnant un air de musique. Des outils qui vont s’améliorer grâce à Gemini, l’IA de Google.

Google Lens vous aide à y voir plus clair

Google Lens, vous permet de faire une recherche à partir d’images ou de vidéos prises par votre smartphone. Selon l’entreprise, la fonction est plébiscitée par les 18-24 ans et peu dès maintenant s’accompagner de questions posées à l’oral pendant la prise de votre vidéo.

Imaginez que vous vous trouvez au Zoo, vous pourrez prendre une vidéo d’une girafe et demander à l’IA pourquoi son cou est aussi long. Gemini fera le lien entre la vidéo et votre requête. Dans un autre registre, si vous trouvez dans la rue un objet que vous souhaitez acheter : vous pourrez le prendre en photo et Google vous donnera toutes les références pour que vous puissiez vous le procurer.

Circle to Search, pour cibler vos recherches

La fonctionnalité Circle to Search, permettant de faire des recherches en entourant ce qui apparaît sur son écran, va s’étendre à la recherche de musique. Vous pourrez chercher une chanson diffusée sur les réseaux sociaux sans sortir de votre application en appuyant longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation pour les téléphones équipés.

Gemini pour mieux s’organiser

Google souhaite utiliser l’intelligence artificielle pour mieux organiser vos recherches. L’entreprise prend un exemple culinaire, indiquant qu’elle pourrait vous proposer, en fonction de vos recherches, des recettes, mais aussi des idées de menus ou encore de filtrer par types d’ingrédients que vous souhaiteriez utiliser. Une manière pour l’entreprise de diversifier ses résultats et améliorer la découverte de nouveaux contenus.

Des fonctionnalités à venir

Ces fonctionnalités, bien qu’elles soient très utiles, suivent un calendrier spécifique et ne seront pas disponibles pour tout le monde en même temps ni dans toutes les langues.

Les nouveautés Google Lens sont disponibles dans le monde entier sur Android et iOS, mais ne supportent pour le moment que les requêtes en anglais.

Circle to Search s’étend à davantage d’utilisateurs sur Android. Google annonce que la fonction est disponible pour plus de 150 millions d’appareils Android.

Les fonctionnalités d’organisation par l’IA quant à elles ne sont disponibles pour le moment qu’en anglais et aux États-Unis.

