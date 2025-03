30 milliards de dollars : Google réaliserait le plus gros rachat de son histoire

Google serait en passe de racheter la société Wiz pour 30 milliards de dollars. Le plus gros rachat de son histoire.

Jamais Google n’avait consenti à investir une telle somme pour un rachat. La firme avait dépensé 12 milliards de dollars pour Motorola Mobility, quelque 2,1 milliards de dollars pour Fitbit, 1,65 milliard pour YouTube ou encore seulement 50 millions pour le rachat d’Android en 2005.

Cette fois, c’est un rachat estimé à plus de 30 milliards de dollars que Google ferait pour la société Wiz. C’est le très sérieux Wall Street Journal qui révèle cette négociation. Un autre signe du retour de Donald Trump au pouvoir.

C’est quoi Wiz ? La startup dans le viseur de Google

Wiz est une startup spécialisée dans la cybersécurité. Elle propose des solutions de sécurité dans le cloud et a très vite grandi en popularité depuis sa création en 2020. C’est l’une des rares à avoir connu une grande croissance sans être spécialisée dans l’IA ces dernières années.

Elle a déjà signé des partenariats avec les géants du secteur comme Amazon, Microsoft et Google.

Le rachat de Wiz serait une façon pour Google de renforcer très vite son offre en matière de cloud computing à un moment où la cybersécurité est jugée de plus en plus importante.

Ce n’est pas la première fois que Google tente un rachat de Wiz. À l’été 2024, un rachat à 23 milliards de dollars avait déjà été évoqué sans donner suite. Une différence majeure est arrivée depuis : le changement de pouvoir aux États-Unis.

Le retour des rachats massifs

Le gouvernement de Joe Biden était ouvertement opposé aux rachats trop important des géants de la tech et à une concentration toujours plus féroce du marché.

C’est ainsi que le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft avait été poursuivi en justice par la FTC aux États-Unis.

Donald Trump pourrait avoir une politique tout à fait différente quand il s’agit des rachats. Avec le retour au pouvoir du milliardaire, le rachat de Wiz par Google aurait plus de chances d’aboutir sans contraintes.

On peut s’attendre à une nouvelle course aux rachats par les géants de la tech dans les mois et années à venir. Ce rachat ne serait que le point de départ de cette bataille à venir.