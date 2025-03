Êtes-vous prêt à confier votre itinéraire de vacances à l’IA ? Google l’espère

Toujours animé par l’idée de mettre de l’intelligence artificielle partout où c’est possible, Google a annoncé des nouveautés sur son moteur de recherche pour les vacanciers et vacancières.

Google a récemment annoncé que Maps serait bientôt capable d’analyser vos captures d’écran pour pimenter vos voyages, mais l’entreprise ne veut pas s’arrêter là. Le célébrissime moteur de recherche de la firme va bientôt planifier toutes vos vacances en 3 clics.

En plus des nouveautés proposées sur son logiciel de cartographie, Google a annoncé dans son billet de blog avoir recours à l’IA sous plusieurs formes pour devenir votre agence de voyage virtuel.

Un itinéraire de vacance directement dans Google

La première et la plus évidente des manières est l’intégration à Google Search donc. Comme la firme l’explique, les utilisateurs étasuniens peuvent désormais poser une question du genre « Fais-moi un itinéraire de vacances au Costa Rica avec beaucoup de nature » et le site s’occupera de vous proposer un parcours de A à Z au sein de son encart de résultat boosté à l’IA. Le tout à grand renfort de photos piochées sur le web et de conseils « empruntés » aux sites spécialisés.

Les notes générées par Google pourront ensuite être exportées vers un Google Doc pour être partagé à vos camarades de voyage afin que chacun puisse y ajouter son grain de sel. Attention tout de même, comme toujours avec l’IA, il est bon de vérifier les informations livrées par le moteur de recherche, certaines peuvent être des affabulations.

Malheureusement pour les touristes les plus pressés, les « IA overview » n’étant pas encore disponible en France, il est impossible de tester cette fonctionnalité (réservé aux États-Unis) dans l’Hexagone. En revanche, une option pour vérifier périodiquement le prix des hôtels va faire son apparition sur le service « Voyager » de Google.

Gemini et les Gems

L’autre service mis en avant par Google n’est pas exactement nouveau, puisqu’il s’agit de Gemini, son IA concurrente de ChatGPT. Google la vend comme un outil pour « brainstormer » vos plans de vacances ou pour vous trouver des billets de train et hôtels pas chers.

L’entreprise met aussi en avant les « Gems », ces versions spécialisées de Gemini. Bel et bien disponible en France, ce service peut aussi, selon Google, vous servir à planifier vos prochaines vacances. Depuis l’interface web de Gemini, allez dans « Gestionnaire de Gems », « Nouveau Gems » et créez votre Gems personnalisé « Agence de voyages ».

Attention, là aussi, Gemini hallucine parfois certains détails cruciaux, comme les distances entre deux destinations ou certains établissements d’accueil.

