Find My Device se prépare à devenir encore plus précis grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Vous perdez souvent vos affaires ? Bonne nouvelle : Google travaille sur une mise à jour de son application Find My Device pour rendre leur localisation encore plus facile.

Google va bientôt mettre à jour Find My Device avec une nouveauté très attendue. En effet, la dernière version de l’application, en cours de développement, révèle l’intégration prochaine du suivi de précision grâce à la technologie Ultra Wideband (UWB), déjà connue pour sa grande efficacité et sa notion de proximité. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs Android de localiser leurs appareils perdus avec une précision accrue.

Selon le code découvert dans la version 3.1.305-1 de l’application par Android Authority, l’UWB, surnommé « precision finding », pourrait inclure des animations et des indications pour guider les utilisateurs. Ces outils pourraient s’appuyer sur la réalité augmentée, similaire à ce que Samsung propose avec son SmartTag.

Find My Device veut faire aussi bien que Samsung et son SmartTag

Pour tirer parti de cette innovation, Google semble miser sur une approche ludique. Une animation découverte dans l’appli montre comment positionner son téléphone : droit devant soi, légèrement incliné vers l’arrière, et en évitant de le pencher sur le côté. Une méthode qui rappelle les fonctionnalités AR de Samsung, comme le « Find Using Camera ». D’ailleurs, l’intégration d’ARCore, l’API de réalité augmentée de Google, laisse imaginer des indications visuelles en temps réel pour guider l’utilisateur vers l’objet perdu.

Mais il reste des obstacles. D’abord, la compatibilité matérielle : peu de smartphones Android, même récents, disposent d’une puce UWB. Les Pixel de Google ne l’intègrent pas tous, un problème que la firme pourrait régler avec le Pixel 10. Ensuite, le code mentionne un besoin de « plus de lumière » pour optimiser la recherche, ce qui suggère une dépendance partielle aux conditions d’éclairage.

Côté calendrier, les spéculations vont bon train. Les références à l’UWB dans Find My Device datent déjà d’un an, et Google I/O, son événement annuel en mai, serait l’occasion idéale pour officialiser le projet. En attendant, les utilisateurs Android en quête de précision doivent se tourner vers les SmartTag de Samsung.