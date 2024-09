Retrouver vos clés perdues devrait bientôt être plus simple grâce à cette nouveauté à venir sur Android

Google renforce son offre logicielle face à Apple. Le géant de la recherche devrait intégrer à Android une brique logicielle permettant de plus facilement retrouver ses objets perdus grâce à l’ultra-wideband. On vous explique.

Source : Google

Si vous avez déjà joué avec les AirTag d’Apple, vous avez sûrement remarqué à quel point l’outil de localisation des petites balises sur iPhone est efficace. Hé bien Google va, à priori, copier le fonctionnement de ce système pour l’intégrer sur Android nous apprend Android Authority.

En fouillant dans le code de l’application « Find My Device », le média a effectivement pu voir quelques références à un système de localisation hyper précis s’appuyant, semblerait-il, sur la réalité augmentée. Des indications assez explicites comme « votre appareil est derrière vous » ou « Tournez à gauche/à droite » laissent penser qu’Android s’apprête à se doter d’un système de localisation similaire à ce qu’offre Apple avec ses AirTag ou Samsung avec ses SmartTag.

Google copie Apple et c’est tant mieux

L’idée serait de vous guider, même à l’intérieur d’un bâtiment, avec des indications de localisation affichée sur l’écran de votre téléphone. Sachant que Google travaille également sur une mise à jour de son service ARCore (qui permet d’afficher des objets en réalité augmentée), la possibilité que l’entreprise copie le système d’Apple avec ses flèches affichées en surimpression de ce que voit l’appareil photo est assez élevée.

Source : Brice Zerouk – Frandroid

Pour orchestrer tout cela, le réseau « Find My Device » de Google s’apprêterait aussi à prendre en charge le protocole Ultra-Wideband (UWB). Ce standard, plus précis encore que le Bluetooth, permet de retrouver des objets avec une précision quasiment centimétrique en s’appuyant sur les fluctuations des ondes électromagnétiques émises par les objets compatibles. C’est la technologie qui est déjà utilisée par les balises d’Apple ou de Samsung.

Pour les têtes en l’air

Concrètement donc, cela signifie qu’Android gagnerait nativement la possibilité de pister des objets au centimètre près via son application « Find My » (qui permet déjà de localiser et de verrouiller son téléphone à distance). Bien évidemment, pour que cela fonctionne, les téléphones devront être compatible UWB et les objets en question aussi (à l’aide ou non des porteclés connectés que commercialise notamment Motorola, Pebblebee ou Chipolo).

Reste à voir combien de temps Google mettra à déployer cette fonctionnalité au sein de son application. Si des bouts de code y font déjà référence, Google peut très bien décider de les enlever dans une prochaine mise à jour ou de les cacher encore des semaines durant avant d’estimer que l’outil est prêt pour le grand public. Petit à petit cela dit, l’écosystème de Google se rapproche de celui d’Apple.