Google Beam : la technologie bluffante de Google a enfin un prix et il est salé

Cela fait maintenant un moment qu’on entend parler de Google Beam, précédemment connu sous le nom Project Starline. Cette nouvelle proposition de Google vise à faire entrer vos réunions et visioconférences dans une autre dimension grâce à une technologie d’affichage 3D franchement bluffante.

Après l’avoir vu récemment lors de notre passage à la Google I/O en mai dernier, c’est maintenant l’heure de l’officialisation du produit à destination des entreprises. C’est HP qui sera le partenaire privilégié de Google pour distribuer le produit auprès des clients intéressés.

Le produit a désormais un nom officiel, il s’appelle le HP Dimension avec Google Beam. Il s’agit concrètement d’un téléviseur de 65 pouces en définition 8K (résolution de 136 PPP) qui intègre la technologie light field display.

Celle-ci permet d’avoir une impression de profondeur, de 3D sans l’usage de lunettes. Elle permet un vrai sentiment de présence de son interlocuteur, qui aura aussi l’avantage d’être affichée en taille réelle sur l’écran.

Le téléviseur est entouré de caméras intégrées en son cadre pour un rendu 3D fidèle des différents participants à la réunion, alors que l’audio spatial assure la précision du son et de son origine selon leurs positions.

Toute cette offre technologique vise à rendre les visioconférences « aussi naturelles que les réunions en personne » afin de ressentir « une connexion plus profonde » avec ses interlocuteurs.

HP Dimension avec Google Beam propose une intégration native du système de visioconférence Google Meet, avec un compatibilité annoncée pour les logiciels Zoom, Teams ou Webex.

HP a officialisé le tarif de ce premier produit Google Beam. Les entreprises souhaitant s’en procurer devront débourser pas moins de 25 000 dollars (prix conseillé), à cela s’ajoutant une licence Google Beam vendue séparément à un prix encore non communiqué.

Plusieurs grandes entreprises se sont déjà positionnées comme Deloitte, Salesforce, NEC ou encore Duolingo.

Les premiers modèles seront livrés en fin d’année 2025 aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Japon et France.

