Carl Pei, patron de Nothing, balance : les grands fabricants de smartphones joueraient sale pour couler sa marque

Carl Pei, co-fondateur de Nothing, balance : les grands fabricants de smartphones joueraient sale pour couler son entreprise.

Depuis quelques années, une toute jeune entreprise nommée Nothing a bordé le marché des smartphones avec des produits stylés et abordables. Mais voilà, Carl Pei, un des co-cofondateurs de entreprise, et le co-fondateur de OnePlus aussi, a fait une remarque fracassante : il paraîtrait que les gros poissons du secteur financent des campagnes pour salir Nothing.

Une ascension fulgurante qui dérange

Nothing, c’est l’histoire d’un outsider qui n’a pas froid aux yeux. Co-fondée en 2021 par Carl Pei et Akis Evangelidis, deux anciens de chez OnePlus, l’entreprise a démarré avec des écouteurs sans fil, les Ear (1), avant de se lancer dans les smartphones avec le Nothing Phone (1) en 2022. En seulement trois ans, ils ont sorti trois générations de téléphones, dont les tout récents Nothing Phone (3a) et (3a) Pro.

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

Mais ce n’est pas tout : Nothing a aussi lancé une sous-marque, CMF, avec des produits encore plus accessibles comme le CMF Phone 1 ou les CMF Buds. Résultat ? L’entreprise aurait dépassé le milliard de dollars de ventes totales et atteint 500 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024, soit le double de l’année précédente. Cette croissance éclair, ça commence à chatouiller les géants du secteur, et pas qu’un peu.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des rumeurs de propagande : vrai ou faux ?

Dans une vidéo récente, Carl Pei a évoqué une information étonnante : selon lui, des rumeurs circulent disant que certains grands fabricants de smartphones – dont il ne donne pas les noms – paieraient pour discréditer Nothing. En gros, ils financeraient des critiques bidon ou exagéreraient les défauts des produits Nothing pour faire fuir les clients. On appelle ça de la « propagande » dans le jargon, une sorte de guerre psychologique pour garder le trône.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On parlera d’articles, de vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux qui inventent des bugs imaginaires sur le Nothing Phone (3a), ou qui transforment une petite faiblesse en drame intergalactique. Carl Pei reste vague sur les coupables, mais il lâche une phrase qui en dit long : « Des entreprises 150 fois plus grandes que nous ont peur de nous ».

Ce genre de pratique, ça n’a rien de nouveau dans le monde de la tech. Quand une petite entreprise commence à grignoter des parts de marché, les mastodontes sortent parfois les griffes. Mais sans preuves concrètes, difficile de savoir si c’est du vent ou une vraie stratégie de sabotage.

Carl Pei, lui, voit ça comme une victoire : si les géants tremblent, c’est que Nothing fait les choses bien. Il appelle même à un combat « à la loyale », où tout le monde jouerait franc jeu. Une utopie ? Peut-être, mais une chose est sûre : plus il y a de concurrence, plus on y gagne en choix et en qualité.