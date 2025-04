La production de panneaux LCD pour téléviseurs en Corée du Sud s’achève définitivement avec la vente par LG Display de sa dernière usine à TCL CSOT, la fin d’une ère.

LG Display a officiellement cédé sa dernière usine de fabrication de panneaux LCD pour téléviseurs au géant chinois TCL CSOT, scellant ainsi la fin de la production sud-coréenne dans ce secteur. Cette transaction, d’une valeur d’environ 10,8 milliards de yuans (1,47 milliard de dollars), concerne l’usine située à Guangzhou en Chine. L’accord, annoncé initialement en septembre 2024, vient d’être finalisé selon TCL CSOT.

« Nous avons terminé les procédures d’approbation de la transaction et d’enregistrement commercial pour les actions de l’usine de panneaux de LG Display à Guangzhou (société CA) et de l’usine de modules (société GZ) », a ainsi indiqué TCL CSOT dans un communiqué.

Plus largement, cette vente s’inscrit dans une tendance de retrait des fabricants sud-coréens du marché des panneaux LCD, au profit des entreprises chinoises qui dominent désormais ce secteur. Samsung Display avait déjà quitté le marché en juin 2022, vendant tous ses brevets liés au LCD à TCL CSOT quelques mois plus tard.

Malgré cela, notez que LG Display maintient une production de panneaux LCD à plus petite échelle, destinée toutefois aux appareils informatiques. L’entreprise n’abandonne donc pas complètement cette technologie, mais réoriente ses capacités de production vers des segments plus spécifiques.

La domination chinoise sur le marché des panneaux LCD

Avec cette acquisition stratégique, TCL CSOT, la division de production d’écrans de TCL, renforce considérablement sa position sur le marché mondial. L’usine de 8,5e génération sera rebaptisée « T11 » et entrera rapidement en production à pleine capacité.

Ainsi, le portefeuille de TCL s’élargit pour atteindre neuf lignes de production LCD : deux lignes de 6e génération, quatre lignes de 8,5e génération, une ligne de 8,6e génération et deux lignes de 10,5e génération. Cette expansion permet à l’entreprise d’augmenter sa part dans la production mondiale de panneaux LCD de grande taille, passant de 19,3% à 22,9% selon les données de TrendForce.

Source : TCL CSOT

Les fabricants chinois de panneaux LCD pour téléviseurs, notamment BOE, TCL CSOT et HKC, contrôlent désormais plus de 70% de la capacité de production mondiale, contre 65% l’année précédente. Cette montée en puissance s’est faite progressivement, à mesure que les entreprises sud-coréennes se sont recentrées sur d’autres technologies d’affichage.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Pour les consommateurs, cette évolution du marché a des implications concrètes. Les téléviseurs LCD de marques comme LG et Samsung, y compris leurs gammes premium « QLED » et « QNED » (Mini-LED ou pas), intègrent désormais principalement des panneaux fabriqués en Chine, similaires à ceux utilisés par des marques comme TCL et Hisense.

Cette homogénéisation des composants pourrait réduire la différenciation entre les marques sur le plan technologique, même si les algorithmes de traitement d’image et les fonctionnalités logicielles continuent de varier d’un fabricant à l’autre.

De son côté, LG Display a précisé que les revenus générés par cette vente seront réinvestis dans le développement de la technologie OLED, sur laquelle l’entreprise mise fortement pour l’avenir. Un repositionnement vers des technologies d’affichage qui profite d’une plus forte valeur ajoutée, où la concurrence chinoise est moins intense (pour le moment). Samsung Display, de son côté, développe activement la technologie QD-OLED présente sur les séries de TV S95D et S95F, qui combine les avantages des quantum dots et de l’OLED.