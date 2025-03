Une fuite parfaitement contrôlée de Huawei : voici son futur « produit inattendu »

Huawei joue les mystérieux avec son prochain smartphone pliable ! Richard Yu, le PDG de la marque, vient de dévoiler un aperçu alléchant de ce « produit inattendu ». Un écran plus large que jamais, un design intriguant… Huawei prépare-t-il une révolution dans le monde des smartphones pliables ?

Richard Yu, PDG de Huawei, vient de lever le voile sur le prochain smartphone pliable de la marque. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’exécutif offre un aperçu du design frontal de l’appareil, de quoi susciter la curiosité des fans de la marque.

Cette fuite contrôlée intervient à quelques jours de l’événement Huawei prévu le 20 mars, où la nouvelle série Pura (anciennement connue sous le nom de série P) devrait être présentée. Le mystérieux appareil pliable pourrait bien faire partie de cette nouvelle gamme.

Un écran beaucoup plus large pour le Pura pliable ?

Le point fort de ce nouveau smartphone pliable semble être son écran. La vidéo révèle un affichage nettement plus large que les modèles actuels, avec un ratio d’aspect qui pourrait atteindre 16:10. Cette caractéristique le rapproche davantage d’une mini-tablette que d’un smartphone classique, de quoi offrir une expérience encore plus intéressante.

Contrairement aux rumeurs initiales évoquant un écran séparé ou déroulant, la vidéo confirme un mécanisme de pliage vertical classique, mais avec des proportions repensées. L’appareil semble conserver un design compact une fois replié, tout en offrant une surface d’affichage généreuse une fois déplié.

Richard Yu insiste sur le fait que ce produit est « plus qu’un simple téléphone », laissant entendre des fonctionnalités innovantes qui seront dévoilées lors de l’événement du 20 mars. De quoi peut-être permettre à Huawei de se démarquer sur un marché des smartphones pliables de plus en plus concurrentiel.

L’entreprise chinoise, qui a déjà innové avec le premier smartphone à triple pliure, semble vouloir démocratiser cette technologie. Contrairement au Mate XT, ce nouveau modèle serait conçu pour être accessible à un plus large public, tant en termes de prix que d’utilisation quotidienne.