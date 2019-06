C’est officiel, Google abandonne la conception de tablettes. Laissant cette catégorie d’appareils à ses partenaires. Un coup dur pour l’écosystème qui laisse un boulevard à l’iPad d’Apple.

L’Histoire de Google avec les tablettes est complexe. Depuis la renaissance de ce marché en 2010 avec le lancement de l’iPad d’Apple, Google a toujours voulu proposer un concurrent comme il l’a fait avec Android face à l’iPhone. La firme semble toutefois ne jamais avoir trouvé la recette du succès.

Aujourd’hui, par la voix de Rick Osterloh, Google a confirmé que la firme ne s’occuperait plus de concevoir des tablettes. La Google Pixel Slate, star du lancement des produits « made by Google » en octobre 2018, n’aura donc pas de successeuse.

À l’avenir, Google ne produira donc plus que des ordinateurs portables sur ce segment du marché.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

Après un premier lancement officiel des tablettes avec Android 3.0 Honeycomb, puis un nouvel essai avec Android 4.1 Jelly Bean accompagnant la Nexus 7, et enfin un dernier essai avec la Pixel C, Google a abandonné l’idée de produire une tablette sous Android.

La firme a ensuite basculé ses plans vers Chrome OS, ce qui donnera plus tard le lancement de la Pixel Slate, aidé par l’arrivée des applications Android sur le système.

Alors quel sera l’avenir de l’écosystème de Google sur les tablettes ? Hiroshi Lockheimer, responsable du développement d’Android et Chrome OS, promet que l’abandon de la fabrication des tablettes par l’équipe de Rick Osterloh, ne signifie pas l’abandon de ce format pour les deux systèmes d’exploitation. Il promet de continuer à travailler avec les partenaires de la firme sur leurs appareils.

Android and Chrome OS platforms continue to invest across many form factors including laptops, tablets, convertibles, foldables, etc. Excited to see what @rosterloh's team does next, and equally excited to see what our other partners do across the full range of products!

