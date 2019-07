Le design du Google Pixel 4 XL n’a presque plus aucun secret. Le futur porte-étendard de Google se retrouve donc avec plusieurs rendus nous permettant de voir ce à quoi il ressemblera. Un rendu ultra réaliste a été créé et nous permet de l’imaginer sur notre bureau.

Non, ce n’est pas une photo volée du Google Pixel 4 XL. Non ce n’est pas une image de communication publiée par Google. Ceci est un rendu réalisé par Jonas Daehnert, plus connu sur le nom de @PhoneDesigner.

À l’origine de nombreux visuels basés sur des leaks de smartphones, il nous offre ici un rendu ultra réaliste du futur flagship de Google. Un résultat bluffant et qui permet d’avoir un bon moyen de s’imaginer encore mieux l’appareil en face de nous.

C’est via un tweet que Jonas Daehnert a publié comme souvent ses nouveaux rendus en précisant se baser sur les rumeurs de design de l’appareil, confirmées en partie par Google. Il n’oublie pas de préciser que, vu l’avancée des rumeurs sur ce design, il ne devrait pas y avoir trop de différences avec la version finale et ce sera donc son dernier rendu du smartphone.

According to the latest leak.

(I think I'm done now. There isn't much to speculate.) pic.twitter.com/KeErNJBELF

— Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) July 9, 2019