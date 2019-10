DxoMark vient de publier son test photo du Google Pixel 4 et, étrangement, celui est relativement mal classé. Le smartphone termine en effet à la huitième place alors que la qualité de ses clichés est communément présentée comme sa plus grande force.

Nous venons de publier notre test complet du Google Pixel 4 et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses performances photo nous ont énormément plu — à défaut de son autonomie, mais c’est un autre débat. Or, du côté de DxOMark, le son de cloche ne semble pas être tout à fait le même.

Le laboratoire a en effet publié son test photo du Pixel 4 et ce dernier obtient le score de 112. Ce qui le place derrière sept smartphones. Cela est plutôt étonnant pour un téléphone encensé pour la qualité de ses clichés. Ce qui retient surtout notre attention est le fait que le smartphone de Google obtient un résultat moins bon que le OnePlus 7 Pro.

Ce constat semble s’inscrire à contre-courant de l’avis généralement partagé par les différents testeurs ou sur les réseaux sociaux. La photo est en effet considérée comme l’atout maître du Pixel 4 quand le OnePlus 7 Pro et ses successeurs sont surtout attendus sur la puissance, l’autonomie, le design et la qualité de l’écran.

Ce qu’en pense DxOMark

Sur le Google Pixel 4, DxOMark apprécie la fidélité des couleurs, notamment en ce qui concerne la peau des personnes photographiées, la dynamique large, la mise au point efficace et la bonne gestion de la profondeur de champ. Côté vidéo, la qualité de stabilisation est particulièrement soulignée.

En revanche, DxOMark pointe aussi du doigt une perte des détails sur les visages, quelques erreurs sur la balance des blancs et parfois de mauvais rendus sur le mode Portrait. Sur la vidéo, le laboratoire regrette, entre autres, un ciel pas toujours bien retranscrit et des zones sous-exposées dans les scènes à forte dynamique.

Pour en savoir plus sur les coulisses de DxoMark, sachez que nous avons eu l’occasion de visiter le laboratoire il y a quelque temps afin d’en apprendre plus sur ses méthodes. Vous pouvez aussi consulter notre comparatif photo opposant le Google Pixel 4 et l’iPhone 11 Pro d’Apple afin de vous forger un avis sur la question.