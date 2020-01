Google Pixel : un bug fait disparaître les icônes d’applications

La dernière mise à jour de décembre pour les Pixel a fait apparaître un bug étonnant pour les utilisateurs de Pixel 2, 3 et 4 : les icônes d'application ont tendance à disparaître du launcher.

Google a récemment décidé d’offrir à ses Pixel des mises à jour plus conséquentes avec les « Pixel Drop ». Si le premier déploiement a convaincu, le patch n’est pas sans ses petits problèmes.

9to5Google a repéré un nouveau bug s’étant illustré sur les Pixel 4, 3, 3a et 2 (et leurs variantes XL bien sûr). Le bug est récent, et semble bien relié à la mise à jour de décembre.

Les icônes disparaissent sur les Google Pixel

Celui-ci est très simple : sous certaines conditions, les icônes d’application semblent disparaître sur le Pixel Launcher. Un utilisateur de Reddit a pu le démontrer en vidéo.

Selon les observations de 9to5Google, ce bug apparaît aléatoirement, mais ne semble pas très répandu. Cependant, il persiste après redémarrage de l’appareil. Il ne peut actuellement pas être répliqué de manière consistante. Nous n’avons d’ailleurs pas eu ce problème sur les Google Pixel de la rédaction.

Est-ce un gros bug ? Pas vraiment : il ne s’agit vraiment que de l’affichage de l’icône. Appuyer sur l’espace laissé vacant lance toujours l’application voulue, dont l’icône se recharge alors.

Il s’agit donc plus d’un souci relatif aux petites finitions de cette mise à jour. Il devrait donc rapidement être corrigé lors de la sortie d’un futur patch. Si vous le subissez, n’ayez crainte : vous n’êtes pas seul, et ce n’est pas grave.