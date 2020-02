Google Pixel 4a : le futur smartphone abordable devrait en avoir sous le capot

Lancée l'an dernier avec les Pixel 3a et 3a XL, le milieu de gamme de Google était efficace en photo mais pouvait manquer d'un petit quelque chose pour les jeux et les performances. Google aurait décidé d'octroyer plus de puissance pour les prochains Pixel 4a et 4a XL.

On le sait d’ores et déjà, Google organisera le 12 mai prochain son grand raout annuel, la conférence Google I/O. Pour la firme, ce devrait être l’occasion de présenter ses principales nouveautés logicielles pour l’année à venir, mais également de dévoiler officiellement ses nouveaux smartphones.

Google devrait en effet, comme l’an dernier, profiter de la Google I/O 2020 pour officialiser ses smartphones milieu de gamme, le Google Pixel 4a. Un smartphone que l’on a déjà pu apercevoir grâce à la publication des rendus 3D par OnLeaks fin décembre. Cette fois, ce sont certaines caractéristiques du smartphone qui ont été dévoilées par le site XDA Developers.

Le site a en effet découvert des éléments de code indiquant que le Google Pixel 4a est connu en interne sous le nom de « Sunfish ». Or, XDA Developers avait découvert fin janvier que Sunfish était un smartphone équipé de la puce Snapdragon 730. Logiquement, le Pixel 4a devrait donc embarquer le SoC milieu de gamme de Qualcomm.

Une puce 30% plus puissante que celle du Pixel 3a

Ce devrait être une grosse montée en performances pour le Pixel 4a par rapport au Pixel 3a lancé l’an dernier. Celui-ci ne profitait en effet que d’une puce Snapdragon 670. Le Snapdragon 730, que l’on retrouve également sur les Samsung Galaxy A80 ou Xiaomi Mi 9T, est en effet une puce assez performante qui ne manque pas de fluidité au quotidien et permet en outre de jouer confortablement aux jeux mobiles, y compris à ceux en 3D. Entre le Snapdragon 670 et le 730, on note ainsi sur un gain en performances de 33% sur AnTuTu et de 29% sur 3DMark.

Néanmoins, comme le souligne XDA Developers, cela signifie aussi que le Pixel 4a ne devrait pas être compatible 5G. « Il est toujours possible que redfin, bramble, ou les deux autres noms de code, finissent par intégrer la gamme pixel 4a avec le Snapdragon 765 compatible 5G », nuance cependant XDA Developers.

On devrait en savoir plus sur le Google Pixel 4a lors de son annonce officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 12 mai prochain, dans un peu plus de trois mois, lors de l’ouverture de la Google I/O.