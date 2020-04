Comment Google utilise notre géolocalisation pour encourager le confinement

Google a publié des données sur les déplacements des personnes pendant le confinement dans 131 pays différents afin d'aider les autorités de chaque État à prendre les mesures nécessaires. La firme promet que la vie privée des utilisateurs a été préservée.

Face à la pandémie du Covid-19, nombreux sont les gouvernements à avoir mis en place des mesures de confinement et de distanciation sociale. C’est notamment le cas en France où nous sommes tous contraints de rester chez nous et de nous déplacer que lorsqu’on ne peut pas faire autrement.

Pendant cette période, plusieurs grandes entreprises ont fait savoir qu’elles participaient à l’effort de lutte contre le nouveau coronavirus. Google en fait partie et a déjà beaucoup communiqué à ce sujet. Toutefois, le dernier projet de la firme de Mountain View attire particulièrement l’attention.

Des rapports de mobilité sur 131 pays

En effet, le géant américain a publié un billet de blog dans lequel il explique avoir publié des données concernant les déplacements de personnes dans tels ou tels lieux afin de savoir comment les populations se comportent pendant le confinement. Google a ainsi publié des rapports sur 131 pays pour le moment. La France fait partie de la liste et vous pouvez en consulter les informations chiffrées agrégées par Google en cliquant sur ce lien (PDF).

Alors que les communautés mondiales réagissent au Covid-19, des responsables de la santé publique nous ont indiqué que le même type d’informations agrégées et anonymisées que nous utilisons dans des produits tels que Google Maps pourrait être utile afin de prendre des décisions cruciales pour lutter contre le Covid-19.

Dans les données concernant la France, on peut ainsi voir que les déplacements vers la plupart des commerces ont chuté de 88 % depuis le début du confinement, quand ceux pour aller faire des courses alimentaires ou à la pharmacie ont baissé de 72 %. On imagine que les autorités du pays pourraient exploiter ces éléments pour surveiller les effets des mesures prises jusqu’ici et voir comment les optimiser encore plus.

Respect de la vie privée

Se pose évidemment la question du respect de la vie privée. Google explique que les données sont anonymisées. On se doute que la firme doit ainsi mettre à profit ses techniques de confidentialité différentielle déjà à l’œuvre sur Google Maps.

Concernant les déplacements de population, rappelons que des chercheurs européens veulent mettre au point des applications mobiles permettant de traquer les déplacements des personnes atteintes du Covid-19 tout en respectant le RGPD.