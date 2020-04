Google permet maintenant d’écrire nativement en braille sur Android

Faciliter la vie des personnes malvoyantes sur Android, c'est l'objectif de Google qui dévoile cette semaine une nouvelle fonctionnalité déployée pour l'heure seulement en anglais et à partir de la version 5.0 de l'OS : un clavier virtuel permettant d'écrire facilement braille.

Écrire en braille sur son ordinateur ou son smartphone est possible, mais nécessite d’y raccorder un clavier physique souvent volumineux. Une solution assez peu pertinente dans le cas d’une utilisation mobile ou pour écrire de courts messages sur les réseaux sociaux, des SMS, ou de brefs mails. Pour tenter de remédier au problème, au moins en partie, Google dévoilait ce 9 avril une nouvelle fonctionnalité déployée sur tous les appareils disposant au minimum d’Android 5.0 : un clavier virtuel permettant de simplifier l’écriture en braille sur smartphone.

Un clavier simple à activer, simple à utiliser

Pour le mettre en place, rien de plus simple : il suffit d’activer la fonction TalkBack, disponible dans la section Accessibilité des réglages d’Android, et de suivre les quelques instructions contenues sur cette page. Google précise néanmoins que son clavier n’est pour l’instant fonctionnel qu’en langue anglaise et qu’il ne fonctionne pas encore avec Google Docs et Messages. La chose devrait toutefois évoluer assez vite, l’idée étant qu’un maximum d’utilisateurs malvoyants puisse profiter de cette nouveauté.

Le clavier virtuel de Google fonctionne pour le reste à l’aide de 6 touches qui apparaissent en format paysage sur votre smartphone une fois la fonction active et le clavier braille sélectionné dans les modes de saisie. Chacune de ces 6 touches représente l’un des 6 points de l’écriture braille. Taper simultanément sur plusieurs de ces commandes permet ainsi de former des caractères. Google explique qu’il suffit par exemple de taper sur la touche 1 pour écrire un « A » et de presser à la fois les touches 1 et 2 pour écrire un « B ».

Conçu avec des développeurs spécialisés dans l’écriture Braille, ce clavier virtuel supporte le braille grade 1 et 2 et peut être utilisé pratiquement dans n’importe quel champ où il est possible d’écrire sur Android. Google assure enfin que son clavier braille permet d’écrire normalement, de supprimer des lettres frappées par erreur (par exemple), d’ajouter des lignes et de soumettre du texte. Le clavier peut enfin être activé et désactivé simplement à l’aide du sélecteur de modes de saisie.