En retard, le Google Pixel 4a arriverait finalement en juin sur le vieux continent

La mouture milieu de gamme du Pixel 4, lancé pour sa part l'automne dernier, verrait son lancement être reporté. Attendu pour son bon rapport équipement / prix, l'appareil ferait son entrée sur le marché début juin... au lieu de fin mai.

Les rumeurs prédisaient son lancement le 22 mai prochain en Europe, le Pixel 4a pourrait finalement se faire désirer encore un peu. D’après le blog allemand Caschys, l’appareil n’arriverait sur le marché teuton que début juin. Le site, qui précise avoir pu consulter des documents internes de Vodafone Allemagne, explique que l’opérateur n’entamerait la livraison de ses premières unités de Google Pixel 4a qu’à compter du 5 juin prochain.

Si cette date n’est pas nécessairement à graver dans le marbre pour le reste de l’Europe, elle nous permet néanmoins d’avoir une bonne idée de sa disponibilité dans nos contrées. Selon GSMArena, le prochain smartphone milieu de gamme de Google pourrait cependant être lancé un peu plus tôt aux Etats-Unis.

Vers une annonce le 3 juin ?

Si la commercialisation du Pixel 4a se précise doucement, la question de l’annonce du terminal reste encore sujette à caution. En l’état, Google pourrait choisir de dévoiler son appareil parallèlement à la conférence d’annonce d’Android 11 bêta, prévue le 3 juin. Google n’a toutefois rien communiqué officiellement à ce propos.

Pour rappel, le Pixel 4a devrait embarquer un écran OLED Full HD+ de 5,81 pouces (ratio 19,5:9). Sous cette dalle serait installé un SoC Snapdragon 730 épaulé de 6 Go de RAM, tandis que l’appareil fonctionnerait au déballage sous Android 10.

Côté stockage, Google proposerait 64 ou 128 Go seulement pour son smartphone, tandis que le mobile arborerait à son dos le même module photo que le Pixel 4, avec un lentille grand angle de 12,2 Mpx ouvrant à f/1,7. Un lecteur d’empreintes serait aussi d’actualité à l’arrière du téléphone. En façade, l’écran poinçonné permettrait d’accueillir un capteur selfies de 8 Mpx doté d’un champ de vision de 84 degrés pour faciliter les autoportraits à plusieurs.

L’ensemble serait alimenté par une batterie de 3080 mAh (80 mAh de plus que le Pixel 3a) rechargeable en 18 W via USB-C. Question tarif, il faudrait enfin tabler sur prix de départ de 399 euros en Europe pour la version 64 Go.