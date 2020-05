Le Google Pixel 4a serait encore retardé et il ne faudrait pas compter sur une version XL

Comme en 2019, Google devrait dévoiler cette année une version plus abordable de ses derniers Pixel. Malheureusement et comme beaucoup d'autres annonces, le lancement du Pixel 4a a été retardé à cause du confinement imposé dans de nombreux régions dans le monde pour lutter contre le coronavirus. De nouvelles informations semblent confirmer un retard encore plus important que celui présumé.

En mai 2019, Google lançait le Pixel 3a, une version allégée et moins chère de son excellent Pixel 3. Parmi ses atouts, la qualité photo est sans doute son principal point fort surtout à tarif sous les 500 euros.

Ce n’est plus un secret, le géant américain lancera cette année une version abordable du Pixel 4, j’ai nommé le Pixel 4a. Alors que nous l’attendions pour le premier semestre 2020, la crise du coronavirus semble avoir retardé les plans de Google.

Les plus impatients devront lutter contre leur frustration puisque l’annonce officielle serait vraiment décalée. Selon Jon Prosser, un leaker toujours bien informé (il avait dévoilé la date de lancement de l’iPhone SE 2020), Google devrait dévoiler son Pixel 4a le 13 juillet 2020. Cette information invalide donc une précédente rumeur promettant la présentation du Pixel 4a le 1er juin lors de l’annonce d’Android 11.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020