Pixel 5 et Pixel 4a : Google aurait dévoilé les prix et ils seraient en baisse

Les Pixel 5 et Pixel 4a se distingueront-ils par un prix attractif ? Chez Google, on y réfléchit sérieusement. C’est en tout cas ce que révèle un sondage du géant américain dévoilant les prix potentiels de ses futurs smartphones.

Alors que le Pixel 4a ne sera officiel que dans quelques semaines et que le Pixel 5 n’est prévu que pour la fin d’année, les rumeurs vont bon train. La dernière en date provient du forum Reddit sur lequel un internaute indique avoir reçu une enquête officiel de Google aux allures d’étude de marché.

Selon Pop_Quiz_Kid (l’internaute en question), le géant californien lui aurait envoyé une enquête dans laquelle « Google montre des positionnements tarifaires de 349 dollars pour le ‘Pixel’ et 699 dollars pour le ‘Pixel Premium’ ». Il n’en fallait pas moins pour attiser la curiosité des fans de tech qui ont reconnu ici le Pixel 4a et le Pixel 5.

Un Pixel 4a moins cher que l’iPhone SE

Sur Reddit, l’internaute détaille les questions posées par Google dans son enquête. Le géant californien demande quel modèle il préfèrerait acheter entre le « Pixel » et le « Pixel Premium » avant de détailler quelques caractéristiques de chaque smartphone.

On peut ainsi lire que le premier est constitué de « plastique durable », qu’il embarque « un jack 3,5 mm » et qu’il est « un smartphone radicalement utile ». Il serait proposé à 349 dollars. Le second est annoncé comme « le meilleur smartphone haut de gamme de Google » avec « un accès prioritaire aux dernières fonctionnalités et innovations Google ». Proposé à 699 dollars, il embarque « le meilleur appareil photo de sa catégorie, la recharge sans fil et est étanche ». Inutile de vous faire un dessin, Google semble bel et bien parler des Pixel 4a et Pixel 5.

Ce positionnement tarifaire s’accorde avec les dernières rumeurs concernant le Pixel 5. Google aurait en effet choisi de se passer de la puce Snapdragon 865 au profit d’une plus modeste. Le géant californien abandonnerait même Motion Sense et Soli pour réduire encore les coûts de production et donc potentiellement le prix.

Pour aller plus loin

Le Google Pixel 4a devrait être encore moins cher que prévu

Si ces tarifs se confirment, le Pixel 4a sera sans aucun doute le rival le plus sérieux de l’iPhone SE (2020) d’Apple. Le Pixel 5, lui, pourrait bien enfiler le costume de flagship killer, comme les premiers Nexus en leur temps. Reste qu’il ne s’agit ici que d’une enquête visant à étoffer l’étude de marché de Google. Le géant américain peut encore changer ses plans.