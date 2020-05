Le Google Pixel 4a devrait être encore moins cher que prévu

Alors que les premières rumeurs indiquaient que le Google Pixel 4a serait lancé à 399 dollars en version 64 Go, il semble finalement que Google soit prêt à lancer son smartphone milieu de gamme à 50 dollars de moins tout en doublant son stockage.

Alors que Google comptait initialement lancer son nouveau smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a, le 12 mai dernier lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, la firme a dû le repousser de quelques semaines en raison de l’épidémie de Covid-19. Il semble que Google en ait profité pour revoir le tarif de son téléphone.

C’est en tous cas ce qu’indique le journaliste Stephen Hall du site 9to5Google. Dans un tweet publié ce jeudi, il indique en effet avoir appris auprès d’une source que le Google Pixel 4a sera finalement lancé à 349 dollars, soit 322 euros HT, pour la version 128 Go.

source suggests that $349 price will be for 128GB model — Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020

Initialement, il semblait néanmoins que Google avait prévu de lancer son smartphone milieu de gamme à 399 dollars. C’est ce qu’indiquait en effet un visuel mis en ligne début mars par Evleaks avec une fausse affiche promotionnelle indiquant que le « nouveau téléphone Google » serait lancé « à partir de 399 dollars ». Il se pourrait donc que ce changement de tarif soit une réponse directe de Google à Apple qui a, entre temps, lancé son propre smartphone milieu de gamme, l’iPhone SE 2020, disponible à partir de 399 dollars (489 euros) en version 64 Go.

Un Pixel 4a plus accessible que l’iPhone SE 2020

Google frapperait donc un grand coup en proposant un smartphone avec un tarif plus attractif de 50 dollars, mais également avec un stockage deux fois plus important. Par ailleurs, si Apple a décidé de lancer l’iPhone SE à 489 euros en France, Google pourrait s’en tenir au taux de conversion de 1 dollar = 1 euro. Le Pixel 3a avait ainsi été lancé l’an dernier à 399 dollars, et 399 euros en France. Le Google Pixel 4a pourrait donc être lancé à 349 euros dans l’Hexagone, soit 140 euros de moins que l’iPhone SE 2020. Notons également qu’on pensait jusqu’à présent que le stockage minimal proposé sur le Google Pixel 4a serait de 64 Go. C’est en effet un modèle avec cette capacité qui a déjà pu être récupéré par la chaîne YouTube cubaine TecnoLike Plus, à l’origine de nombreuses fuites sur le smartphone.

Pour aller plus loin

Coup dur pour les Pixel 5, Google perd le chef de la photo sur ses smartphones

Il faudra encore patienter quelques semaines avant la présentation officielle du Google Pixel 4a. Le lancement de l’appareil semble en effet avoir été repoussé au mois de juin. Par ailleurs, Google a d’ores et déjà annoncé la tenue d’une conférence diffusée sur YouTube le 3 juin afin de présenter la version bêta d’Android 11, événement au cours duquel la firme pourrait également présenter officiellement son téléphone milieu de gamme.