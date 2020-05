Google Pixel 4a : vous pouvez déjà télécharger ses fonds d’écran très colorés

Le Google Pixel 4a doit être annoncé dans un peu moins d'un mois, mais les fonds d'écran -- au nombre de 16 -- du smartphone ont déjà été extraits. Des images particulièrement colorés que vous pouvez télécharger pour votre smartphone.

C’est devenu une habitude chez Google, à tel point que le constructeur s’en amuse désormais lors de la présentation de ses produits : bien avant leur annonce officielle, ses smartphones font l’objet de nombreuses fuites détaillant les caractéristiques, fonctionnalités et même le prix des appareils.

Le futur Google pixel 4a ne fait pas exception à la règle. Il faut dire qu’alors que le smartphone est attendu pour le début du mois de juin, probablement en même temps que la bêta d’Android 11, il a déjà été pris en photo, pris en main en vidéo, son prix a déjà été révélé, et son appareil photo a déjà été testé. La plupart de ces fuites viennent en fait de la chaîne YouTube cubaine TecnoLike plus qui a réussi à se procurer un exemplaire du smartphone plusieurs mois avant sa sortie.

Des fonds d’écran très colorés

Dernièrement, ce sont les fonds d’écran du smartphone qui ont été mis à disposition par TecnoLike Plus, comme le rapporte le site XDA Developers. Des fonds d’écran au nombre de 16 qui ont la particularité d’être particulièrement colorés. Si on retrouve quelques photos d’animaux — un chien et un chat — sur un fond de couleur uni, les autres images sont avant tout des formes représentant une boisson, une table de ping-pong, une piscine ou une guitare, le tout en aplats de couleurs.

Pour télécharger un fond d’écran, il vous suffit de cliquer sur la galerie ci-dessus, puis d’ouvrir le fond dans un nouvel onglet pour l’avoir dans la taille maximale, sans compression. Il vous suffit alors de le télécharger, puis de le transférer sur votre smartphone. Les fonds d’écran sont proposés dans un format de 2340 pixels de haut pour 1080 pixels de large.

Attendu initialement ce 12 mai pour l’ouverture de la Google I/O, le Pixel 4a a finalement été repoussé en raison de l’épidémie de Covid-19. Google a annoncé qu’une conférence retransmise sur YouTube aurait lieu le 3 juin prochain pour dévoiler la version bêta d’Android 11. La firme pourrait en profiter pour présenter officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme.