Coup dur pour les Pixel 5, Google perd le chef de la photo sur ses smartphones

L'ingénieur en chef de la division photo des smartphones Google Pixel a quitté l'entreprise récemment, de quoi faire planer quelques doutes sur la qualité d'image que pourront proposer les futurs Pixel 5.

Beaucoup de choses peuvent être reprochées aux Google Pixel des diverses générations, mais ces smartphones sont indéniablement des champions de la photographie. Au travers de ces appareils, la firme de Mountain View a pu faire l’étalage de tout son savoir-faire en matière d’imagerie grâce à ses algorithmes ultras puissants.

Sauf que, justement, Marc Levoy, l’ingénieur qui « a dirigé l’équipe ayant développé les technologies de photographie computationnelle pour les téléphones Pixel, notamment le HDR+, le Portrait Mode et le Night Sight » a quitté l’entreprise en mars dernier, un peu moins de six ans après l’avoir rejointe. C’est en effet ce que révèle le média The Information et la description de la page LinkedIn de l’intéressé vient confirmer cette information.

Quel impact pour le Pixel 5 ?

En d’autres termes, la personne à la tête des équipes responsables de la haute qualité photo des smartphones de Google ne travaille plus pour le géant américain. On peut donc se demander quel impact ce départ pourrait avoir pour les futurs smartphones de la marque, à savoir les Pixel 5 et Pixel 5 XL.

Gageons que la qualité photo des Pixel ne dépend pas d’un seul homme providentiel, mais espérons également que le prochain dirigeant de l’équipe concernée sache donner la même impulsion pour proposer des innovations intéressantes.

Le Google Pixel 4a, dont la sortie semble prévue pour très bientôt, ne devrait pas être affecté puisque le téléphone est a priori déjà prêt.

Des critiques sur le Pixel 4

On apprend par ailleurs que le patron de la division hardware Rick Osterloh avait émis quelques inquiétudes lors d’une réunion en octobre. Selon deux personnes présentes à la réunion, il aurait expliqué ne pas être d’accord « avec certaines des décisions prises au sujet du téléphone [le Google Pixel 4, ndlr] ». Il aurait notamment été déçu par l’autonomie de l’appareil.

Difficile de savoir cependant si ces critiques peuvent avoir un lien avec le départ de Marc Levoy.