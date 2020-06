Pixel : Google améliore l’autonomie et les alertes de sécurité

Batterie plus intelligente, meilleure gestion de la déconnexion et renforcement de la sécurité sont au programme des améliorations apportées sur les smartphones siglés Google.

Les utilisateurs de Pixel sont vernis. Google leur concocte des fonctionnalités à leurs seules fins et non pour tous les appareils sous Android — du moins, pas encore. Pour mieux gérer le sommeil loin de son smartphone, améliorer la gestion de sa batterie ou renforcer la sécurité, les Pixel 2 et modèles ultérieurs vont bénéficier de mises à jour pour vous faciliter un peu plus le quotidien.

Une batterie qui vous connaît mieux

Android 10 permettait déjà de rendre la batterie des smartphones plus intelligente, capable d’adapter sa consommation à vos usages et à vos applications préférées. Le Pixel sait désormais mieux gérer votre autonomie. La batterie sera capable de réduire vos activités en arrière-plan pour pouvoir fonctionner plus longtemps.

L’application Sécurité Personnelle renforcée

Annoncées de longue date, de nouvelles fonctionnalités arrivent enfin en France pour l’application Sécurité Personnelle sous forme d’alertes à configurer. Certaines alertes seront néanmoins accessibles qu’après avoir installé Android 10.

Contrôle de situation : vous pouvez programmer un horaire de contrôle (dans les 15 prochaines minutes et jusqu’à 8 heures devant vous). Le Pixel vous contactera pour vérifier que tout va bien. S’il n’obtient aucune réponse, il enverra alors une notification à vos contacts d’urgence.

: vous pouvez programmer un horaire de contrôle (dans les 15 prochaines minutes et jusqu’à 8 heures devant vous). Le Pixel vous contactera pour vérifier que tout va bien. S’il n’obtient aucune réponse, il enverra alors une notification à vos contacts d’urgence. Balise de détresse : depuis l’appli Sécurité personnelle, vous pouvez envoyer un message d’urgence en cas de danger. Vos contacts recevront alors votre position via Google Maps.

: depuis l’appli Sécurité personnelle, vous pouvez envoyer un message d’urgence en cas de danger. Vos contacts recevront alors votre position via Google Maps. Alertes de crise : votre Pixel vous notifie en cas de catastrophes naturelles avérées ou de crises de grande ampleur telles que le Covid-19 afin de vous inciter à vous mettre en sécurité.

Mieux réguler ses heures de sommeil

L’application Horloge s’enrichir d’une fonctionnalité Coucher pour réguler votre temps d’écran le soir. Cela passe par l’ajout d’applications visuelles ou sonores afin de préparer et accompagner le sommeil. Cela permettra aussi de limiter les interruptions durant la nuit. Par ailleurs, la fonction permet également de savoir combien de temps vous passez sur chacune des applis utilisées. Tout cela vient en complément du Simulateur d’aube et du réveil mélodique qui existent déjà sur la gamme Pixel.