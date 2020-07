YouTube : vous allez voir beaucoup plus de pubs et voici pourquoi

YouTube va changer sa politique d'ajouts de publicités au milieu des vidéos dès la fin du mois. Une façon pour le géant de contrecarrer la baisse notable des revenus publicitaires depuis le début de la crise du covid.

L’abonnement YouTube Premium, qui permet entre autres de supprimer les publicités sur le service gratuit, va gagner en intérêt. En effet, Google a annoncé que le nombre de publicités sur YouTube allait énormément augmenter dès la fin du mois de juillet.

Des publicités automatiques pour les vidéos de 8 minutes

Jusqu’à présent, les vidéos plus longues que 10 minutes sur YouTube intégraient des publicités en milieu de vidéo, les « annonces mid-roll ». C’est l’une des raisons pour laquelle le format de 10 minutes et si apprécié de certains vidéastes, il permet d’augmenter les revenus générés par publications. Dans un mail envoyé aux créateurs de contenu, et que nous avons pu nous procurer, YouTube prévient qu’il va abaisser ce critère à toutes les vidéos de 8 minutes ou plus.

Actuellement, seules les vidéos de plus de 10 minutes sont éligibles aux annonces vidéo mid-roll. À partir de la fin du mois de juillet, toutes les vidéos dont la durée dépasse huit minutes pourront contenir ce type d’annonces. Dans le cadre de ce changement, les annonces vidéo mid-roll seront activées pour toutes les vidéos éligibles (nouvellement mises en ligne et déjà publiées), y compris celles pour lesquelles vous les aviez précédemment désactivées.

Sans action du vidéaste concerné, ce changement se fera donc automatiquement dès le 27 juillet et pour l’intégralité des vidéos éligibles déjà publiées sur le site. Le service précise que même les vidéos où les publicités avaient été désactivées manuellement seront réactivées lors de cette transition.

Si les Youtubeurs concernés estiment qu’une publicité au milieu de toutes leurs vidéos de 8 minutes ou plus est quelque chose de problématique, Google offre un paramètre temporaire dans les options de YouTube Studio pour se désinscrire de ce changement. YouTube précise que dans ce cas, ce sera à la chaîne d’activer une par une les annonces mid-roll sur le contenu existant.

L’impact du covid sur les revenus publicitaires

La crise économique mêlée à la crise sanitaire internationale a conduit à une baisse sensible des revenus générés par la publicité.

YouTube CPM since COVID 😑 Anyone else experiencing serious drops in they’re ad rev? pic.twitter.com/O81MlyJecw — Eric Floberg (@Eric_Floberg) April 13, 2020

Le changement de politique de Google sur l’ajout de publicités aux vidéos sur YouTube semble être une conséquence directe de cette crise pour le géant, qui tire une partie substantielle de ces revenus de la publicité. Ce changement de politique devrait également sans aucun doute également générer de nouveaux abonnements à YouTube Premium. Une situation gagnant-gagnant pour Google.