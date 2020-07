Google Nest : le design du successeur du Google Home est officialisé

Google a confirmé le design de son Google Nest, l'enceinte qui prendra la relève du Google Home, lancé il y a tout juste quatre ans.

Ce jeudi, une certification de la FCC permettait de découvrir le design de la prochaine enceinte connectée de Google, le Google Nest. Cette enceinte, qui devrait succéder au Google Home quatre ans après sa sortie, a finalement été confirmée ce vendredi par Google.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2020 ?

En effet, après la découverte de la certification du Google Home auprès de la FCC, la commission des communications aux États-Unis, Google a partagé auprès de plusieurs sites américains un rendu presse de son Google Nest. Une image qui permet de découvrir le design de l’enceinte une fois posée à la verticale, mais qui n’apporte finalement que peu d’informations nouvelles. Elle a au moins le mérite de venir confirmer le format et le design de l’enceinte qui devrait être présenté officiellement par Google dans les prochaines semaines.

Un clip avec plusieurs coloris de l’enceinte

Outre cette photo, Google a également partagé un clip sur lequel on peut découvrir à plusieurs reprises le Google Nest. Plusieurs coloris semblent proposés, avec du bleu, du rose et du gris. On peut également découvrir l’enceinte posée à la verticale sur un meuble, mais également transportée à la main. De quoi suggérer que le Google Nest sera doté d’une batterie pour fonctionner complètement sans fil.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour l’heure, on ignore encore quand Google compte présenter officiellement son Google Nest. Néanmoins, avec la certification de l’enceinte auprès de la FCC et certains visuels marketing déjà en place, nul doute qu’elle devrait être présentée incessamment sous peu.

Ce sera la première fois que Google renouvelle son enceinte Google Home, lancée il y a tout juste quatre ans, à l’été 2016. Depuis, la firme a lancé un Google Home Max et un Google Home Mini qui a déjà eu droit à une seconde version sous la marque Nest. Il faut dire que la firme de Mountain View cherche désormais à regrouper tous ses éléments domotiques sous la marque Nest. En plus des thermostats et détecteurs de fumée connectés, elle concerne désormais également les enceintes et les écrans connectés de la firme.