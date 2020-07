Une nouvelle enceinte Google Nest se montre en photos avec un format inédit

Google préparerait un haut-parleur au sein de sa gamme Nest. Des photos sont apparues sur la toile dévoilant un design d'enceinte inédit pour le géant américain.

Cela ressemble à un galet un peu large, au tissu gris assez emblématique des produits audio siglé Google. Annoncée par le site 9to5Google le mois dernier, la prochaine enceinte Google Nest est bel et bien réelle. Une autorité de régulation japonaise a fait fuiter des photos, dévoilant son design, comme l’a repéré un compte Twitter.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Mardi soir, le produit était apparu sous le numéro GXCA6 sur une liste de la FCC, l’organe de certification américain. Mercredi, c’est un homologue nippon qui a vendu la mèche, photos à l’appui. Et l’on sait désormais qu’il s’agit bien d’un successeur du Google Home et non d’un dongle pour Android TV au nom de code « Sabrina ».

Pas de date de sortie annoncée

Supposé sous l’appellation « Prince » qui circulait jusque-là, le prochain Google Nest Speaker apporte des changements notables à la gamme. Plus allongé, il ressemble davantage à un Google Home Max moins épais. Il semble avoir un système audio plus gros, ce qui devrait permettre d’améliorer la qualité du son par rapport au Google Home initial.

L’enceinte reprend néanmoins des caractéristiques de la gamme : un revêtement en tissu sur un socle en caoutchouc, un interrupteur au-dessus pour couper l’assistant vocal et les micros, ainsi que ce qui semble s’apparenter à une prise pour connecter l’alimentation électrique. Un positionnement assez étonnant et pas forcément des plus élégants.

Ce nouveau produit viendrait s’ajouter aux Google Nest mini, Home max et autres Nest Hub. En revanche, difficile de savoir quelle serait sa plus-value dans la gamme, à moins qu’il ne vienne remplacer le Google Home lancé en 2016 et qui n’a toujours pas pris son nouveau nom depuis le rachat de Nest par Google.