Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 : ils risquent de tous se marcher sur les pieds

Alors que la sortie du Google Pixel 4a est prévue en France pour octobre, les précommandes des Pixel 4a 5G et Pixel 5 commenceraient le même mois. De quoi créer un petit embouteillage chez Google ?

Le Google Pixel 4a a été officiellement dévoilé au début du mois d’août et nous avons d’ailleurs déjà publié nos premiers avis sur l’appareil qui impressionne déjà par sa qualité photo. Oui, mais il y a un petit hic. En raison de la crise sanitaire qui a profondément marqué l’année 2020, la production du smartphone a pris du retard et, en France, sa commercialisation est prévue pour octobre seulement.

Or, Google a aussi précisé qu’un Pixel 4a 5G et un Pixel 5 étaient prévus pour l’automne. Et, comme l’a remarqué 9to5Google, la branche française de l’entreprise a peut-être donné un indice encore plus précis sur la date de sortie de ces deux futurs appareils.

« Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020 », peut-on lire sur une version en cache de l’article d’annonce publié par la firme de Mountain View — le post encore en ligne ne comporte plus cette phrase. On peut ainsi imaginer que la commercialisation des produits ne tarderait pas à suivre.

De l’importance de bien communiquer

Or, on se retrouve donc avec un Pixel 4a disponible en octobre en France dont le lancement risque d’être cannibalisé par la sortie des Pixel 4a et Pixel 5. Si ce beau monde semble se marcher un peu sur les pieds, il ne faut pas non plus oublier que les trois terminaux peuvent tout de même cohabiter.

Le Pixel 4a est en effet annoncé au prix conseillé de 349 euros quand la variante Pixel 4a 5G se lancera à 499 euros et le Pixel 5 devrait aussi tourner dans ces environs. La marque devra alors bien rondement mener sa communication pour bien expliquer aux consommateurs les trois choix qui s’offrent à eux.