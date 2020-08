Google Pixel 5a : son nom est déjà évoqué dans le code d’Android

Le Google Pixel 5a n'est pas attendu avant l'année 2021 et son prédecesseur, le Pixel 4a n'est pas encore officialisé. Cela ne l'empêche pas de déjà être évoqué dans AOSP.

Le Google Pixel 4a va être présenté le 3 août prochain. Cela n’empêche pas son successeur, le Google Pixel 5a, de déjà faire parler de lui. Attendu pour l’année 2021 seulement, ce téléphone apparaît au détour d’une modification du code d’AOSP (Android Open Source Project).

Comme le note 9to5Google, un développeur de Google a ainsi explicitement mentionné plusieurs appareils Pixel, parmi lesquels on trouve déjà le Google Pixel 5a.

L’occasion d’apprendre que celui devrait sortir sous Android R plus connu sous le nom d’Android 11 — la mouture étant actuellement en bêta.

Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 aussi mentionnés

On remarquera aussi que le développeur fait allusion au Pixel 4a 5G et au Pixel 5, donnant ainsi un aperçu de ce que l’on peut attendre d’ici la fin de l’année du côté de Google, en plus du Pixel 4a.

Reste maintenant à espérer que le Google Pixel 5a ne subisse pas un retard aussi important que son devancier qui, sans doute à cause de la crise sanitaire qui ébranle l’année 2020, semble avoir été reporté à moult reprises. La sortie de l’appareil était en effet pressenti au mois de mai initialement.

Nous aurons tout le loisir, au cours des prochains mois, d’en apprendre progressivement davantage au sujet de ce Google Pixel 5a.