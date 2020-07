Google annonce la date de présentation du Google Pixel 4a

Google a mis en ligne une page Internet permettant de découvrir la date d'officialisation de son Pixel 4a. Il ne reste plus que trois jours à patienter.

Cela fait désormais sept mois que l’on a pu découvrir les premiers rendus 3D du Google Pixel 4a. Sept longs mois durant lesquels les leaks de toutes sortes se sont multipliés à propos du prochain smartphone milieu de gamme de Google. Il semble cependant que le constructeur soit fin prêt à lever le voile sur son appareil.

En effet, Google a mis en ligne une page web à propos de l’annonce de son prochain smartphone. On peut y découvrir un texte abscons à base de « lorem ipsum », un texte en faux latin utilisé par les développeurs sans signification pour tester la mise en page d’un site Internet. Néanmoins, dans ce texte se sont glissés quelques éléments originaux comme « videus chatum », « lowlightena capturum », « blurtutate bokehus », « megapixelum » ou « longlastingis batterum ». Des termes en faux latin qui sont clairement des références au Google Pixel 4a et que l’on pourrait traduire par appels vidéo, capture en basse lumière, effet bokeh, mégapixel et batterie longue durée.

Une annonce prévue ce lundi

En dessous de ce texte, on retrouve une silhouette de smartphone grisée qui semble donc être celle du Google Pixel 4a. Mais le plus intéressant reste le texte masqué en titre. On peut y lire « The Google ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ Phone ». Néanmoins, en cliquant sur les cases noires pour en changer la couleur et reprendre celles du logo Google pour former « The Google 🟦🟥🟨🟦🟩🟥 Phone », on peut voir un texte apparaître. Les cases grisées disparaissent pour laisser la place à « The Google Just What You’ve Been Waiting For Phone » (Le téléphone de Google que vous attendiez). Surtout, une date se superpose alors à l’image grisée du smartphone : le 3 août.

C’est donc en toute logique ce lundi 3 août que Google devrait présenter officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Google Pixel 4a. Pour rappel, le smartphone devrait embarquer une puce Snapdragon 730, arborer un écran de 5,7 pouces poinçonné dans son angle supérieur gauche, profiter d’une batterie de 3080 mAh et prendre des photos à l’aide d’un capteur unique de 12,2 mégapixels (f/1,7). Pour en savoir plus sur le Google Pixel 4a avant même son officialisation, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.