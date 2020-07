Google Pixel 4a : deux nouvelles certifications repérées, le téléphone fin prêt pour une officialisation

Une semaine après avoir été certifié par la FCC, le Google Pixel 4a a reçu deux nouvelles certifications auprès des autorités de régulation de Singapour et d’Inde. Le smartphone milieu de gamme de la firme de Mountain View semble fin prêt à être officiellement introduit.

Ce n’est plus qu’une question de semaines, voire de jours, avant que le Pixel 4a ne fasse l’objet d’une intronisation officielle de la part de son constructeur Google. Le 26 juin déjà, le futur milieu de gamme du géant californien recevait la tant attendue certification FCC (Federal Communications Commission), l’organisme américain en charge des télécommunications. Soit l’une des dernières étapes avant la présentation d’un produit.

Encore un poil de patience

Toujours au cœur de l’actualité, le Pixel 4a refait parler de lui au travers de deux nouvelles certifications repérées par My Smart Price : celles des autorités de régulation de Singapour et d’Inde, en l’occurrence. En clair, le colosse aux quatre couleurs finalise toujours plus les démarches administratives avant la présentation de son modèle, qui se veut imminente.

La récente annonce de Google selon laquelle la production du Pixel 3a, digne prédécesseur du 4a, est désormais stoppée n’est également pas anodine dans le calendrier de l’entreprise. Notons néanmoins que le second nommé a subi plusieurs reports au cours des derniers mois, en raison du confinement causé par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Google Pixel 4a : rappel des spéficifations

D’après les diverses rumeurs et fuites observées ces derniers mois, le Google Pixel 4a devrait bénéficier d’une compatibilité 4G uniquement au regard de son processeur milieu de gamme Snapdragon 730, qui n’intègre pas de modem 5G. Son écran OLED de 5,81 pouces au ratio 19,5:9 devrait par ailleurs proposer une définition de 2340 x 1080 pixels, et être épaulé par

64 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Côté photo, les utilisateurs auront probablement affaire à un appareil grand-angle de 12,2 mégapixels, équivalent 27 mm (f/1,7), ainsi qu’à une batterie de 3080 mAh (80 mAh de plus que le Pixel 3a) et une charge rapide de 18W en USB-C. Autant d’informations que Google confirmera, ou pas, probablement en juillet.