Google lance le Pixel 8a avec une offre qui fait sérieusement réfléchir à changer de téléphone

Sa sortie était pressentie depuis plusieurs semaines, et il est maintenant officiel : Google a lancé la commercialisation de son Pixel 8a. Pour l'accompagner, le constructeur a prévu un bonus de reprise très intéressant qui pourrait bien en inciter plus d’un à changer de smartphone.

C’est désormais devenu une habitude. Quelques mois après la sortie de ses nouveaux Pixel, Google profite de sa conférence dédiée aux développeurs (la Google I/O) pour dévoiler la « série A » de son smartphone annuel. Une version souvent plus compacte, qui bénéficie peu ou prou des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que ses aînés, mais à un tarif moindre. Pour cette année 2024, Google prend même de l’avance, puisque le Pixel 8a vient tout juste d’être annoncé, une semaine avant la Google I/O, et il bénéficie déjà d’une offre de lancement.

Pour l’occasion, Google a décidé de frapper un grand coup avec une opération particulièrement attractive. Le constructeur a cette année opté pour un bonus de reprise XXL, capable de faire baisser considérablement la facture du Pixel 8a. C’est en effet une ristourne de 150 euros minimum, à laquelle vient s’ajouter le prix de reprise du smartphone échangé, qui vous attend. Et lorsque l’on sait que 150 euros, c’est déjà 27 % du prix de vente du Pixel 8a (proposé à 549 euros donc), l’opération s’avère très intéressante.

Un smartphone compact, mais costaud sur tous les plans

Avec le Pixel 8a, Google reste sur la ligne adoptée les années précédentes en proposant une version plus compacte et moins onéreuse de son flagship. En l’occurrence, ce cru 2024 adopte une diagonale de 6,1 pouces avec un écran OLED 120 Hz doté d’une définition de 2400 par 1080 pixels. Côté design, on s’éloigne du Pixel 7a pour se rapprocher du modèle de l’année avec des coins arrondis et un bloc photo en forme de pilule.

Sous le capot, on retrouve le même SoC que le Pixel 8, à savoir un Google Tensor G3, ici suppléé par 8 Go de RAM. Une combinaison qui devrait ronronner quelle que soit l’utilisation, que ce soit simplement pour regarder quelques vidéos ou bien jouer. Le Pixel 8a se démarque en revanche grâce à une batterie et une autonomie revue et corrigée. Avec 4 492 mAh au compteur, le smartphone est capable d’encaisser une journée d’utilisation sans broncher.

Sachez enfin que Google poursuit sa politique de mise à jour inaugurée avec le Pixel 8 en proposant pour ce Pixel 8a la bagatelle de 7 années de suivi. Cela vaut aussi bien pour les mises à jour système ou de sécurité, ainsi que la disponibilité des pièces détachées.

Une partition photo maîtrisée de bout en bout

Depuis quelques années maintenant, la gamme Pixel propose peu ou prou ce qui se fait de mieux en matière de photo, surtout lorsque l’on connait le prix auquel ces smartphones sont vendus. Le Pixel 8a s’inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs avec des performances photo qui impressionnent.

Au-delà de la qualité même des photos, c’est essentiellement la partie logicielle créée par Google qui permet aux Pixel de se démarquer. Les fonctionnalités introduites par les générations précédentes comme la gomme magique ou l’éditeur de photo sont bien évidemment de la partie. Tout comme la possibilité d’enlever le flou d’une photo, ou bien la fonctionnalité meilleure prise pour que tout le monde soit à son avantage sur une photo de groupe.

L’intelligence artificielle au secours du quotidien

À l’instar du Pixel 8, ce Pixel 8a profite pleinement des avancées de Google en matière d’intelligence artificielle. Le but ? Faciliter la vie des utilisateurs grâce à des fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres comme Live Translate qui, comme son nom l’indique, permet de traduire des textes en un tournemain grâce à la caméra du Pixel 8a.

Circle Search fait aussi son apparition. Vous souhaitez une information sur un texte, une vidéo ou une image ? Il suffit de l’entourer pour que Google AI effectue une recherche sur le sujet. Le Pixel 8a, enfin, profite pleinement de Google Gemini, l’IA générative de Google. À la manière d’un assistant vocal, il suffit de lui demander quelque chose (lire une page web à haute voix, la traduire, rédiger un message) pour qu’il s’exécute.

Offre de reprise et réduction sur les Pixels Buds A-Series : découvrez l’offre de lancement du Pixel 8a

Lancée depuis le 7 mai, et prévue jusqu’au 3 juin prochain, l’offre de lancement de Google pour son Pixel 8a est particulièrement généreuse. Le constructeur a en effet décidé de proposer un (très) généreux bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 530 euros à tous ceux qui souhaitent changer de téléphone en faveur du tout nouveau Pixel. Ce dernier se divise en deux parties :

un bonus fixe de 150 euros ;

un bonus variable, en fonction du modèle et de l’état du smartphone proposé à l’échange.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que le Pixel 8a est lancée au tarif de 549 euros, ce qui signifie qu’avec le bonus de reprise maximal, le tout dernier smartphone de Google ne vous coute que 19 euros (après remboursement). Google propose aussi une réduction de 55 euros sur ses Pixels Buds A-Series pour tout achat réalisé en simultané avec un Pixel 8a. Pour bénéficier de cette offre, rien de bien compliqué puisqu’il suffit de se rendre sur le Google Store pour y retrouver tous les détails. Petit plus non négligeable, en ce moment, la livraison est offerte.