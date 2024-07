Pixel Buds Pro 2 : une fuite révèle le design des prochains écouteurs de Google

Les successeurs des Google Pixel Buds Pro reprendront la même recette, mais avec quelques changements mineurs. Au programme : de légers ajustements esthétiques et une potentielle fonctionnalité liée à Localiser mon appareil (Find My Device).

Dans moins d’un mois, Google organisera sa grand-messe annuelle pour présenter ses prochains appareils. Outre les Pixel 9 et autres Pixel Watch 3, les Pixel Buds Pro 2 devraient être de la partie, prenant le relais d’une première génération qui avait de bons arguments à faire valoir, sans pour autant briller.

Contrairement aux nouveaux venus dans la famille Pixel, on en sait encore très peu sur les Buds Pro 2, si ce n’est les coloris dans lesquels ils seront déclinés. Heureusement, avec Google, nous ne sommes jamais à court de fuites en tout genre, et les écouteurs de la marque ont été repérés… sur son moteur de recherche. En effet, les visuels d’une prochaine coque Spigen Ultra Hybrid Case compatible avec ces derniers, et bientôt en vente sur Amazon UK, peuvent être repérés sur Google Image.

Sur les captures d’écran partagées par u/Living_Series8400 sur Reddit, on peut distinguer les changements de design apportés aux Pixel Buds Pro 2. D’une part, leurs parties colorées seront légèrement plus grandes, et les grilles des microphones intégrés seront assorties à la couleur des écouteurs. Hormis ces deux légers détails, les appareils devraient beaucoup ressembler aux anciens modèles, même s’il est encore difficile de le savoir, les visuels ne les dévoilant pas en dehors de leur boitier de recharge.

Capture d’écran du visuel de la prochaine coque Spigen pour les Pixel Buds Pro 2 // Source : u/Living_Series8400 sur Reddit Capture d’écran du visuel de la prochaine coque Spigen pour les Pixel Buds Pro 2 // Source : u/Living_Series8400 sur Reddit

Une fuite confirmée par une autre source : Onleaks, qui a pu mettre la main sur tous les visuels de Google en amont de sa conférence. Les images ont été publiées sur Android Headlines.

Source : Onleaks x Android Headlines Source : Onleaks x Android Headlines Source : Onleaks x Android Headlines Source : Onleaks x Android Headlines

Des changements internes plutôt qu’externes ?

D’ailleurs, concernant le boitier, les différences seront encore plus minimes, et pour cause : la coque de Spigen sera également compatible avec celui des premiers Pixel Buds Pro. Il y a toutefois un détail à noter : la nouvelle version comportera une petite ouverture non loin du port USB-C. Difficile de dire si elle servira à accrocher une lanière ou si elle correspond à un petit haut-parleur utile pour retrouver l’appareil. On pense ici à une fonctionnalité liée à Localiser mon appareil (Find My Device), déployé à grande échelle depuis peu.

Finalement, espérons que les Pixel Buds Pro 2 apporteront surtout des améliorations en interne. Les performances de la génération précédente n’étaient pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre pour leur gamme de prix, du moins concernant la réduction active du bruit et la qualité sonore en général. Réponse le 13 août prochain, à l’occasion de la conférence Made by Google.