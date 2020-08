Localiser mon appareil : les Pixel Buds apparaissent enfin dans le gestionnaire de Google

A l'instar d'Apple et de ses AirPods localisables à tout moment, Google ajoute les Pixel Buds à la liste des appareils que vous pouvez retrouver depuis le gestionnaire "Find My Device" (Localiser mon appareil).

Bonne nouvelle pour les étourdis ! Vous n’aurez plus d’excuse pour ne plus remettre la main sur vos Pixel Buds que vous avez posés n’importe où. Pour fêter l’arrivée de ses écouteurs true wireless de seconde génération en plusieurs couleurs et dans davantage de pays, Google a décidé de les intégrer encore mieux à son écosystème.

Le site 9to5 Google a repéré un changement dans le gestionnaire Find My Device (Localiser mon appareil en VF) : vos Pixel Buds apparaissent désormais dans la liste. Que ce soit sur la version web ou depuis votre smartphone Android, les écouteurs sont répertoriés. On y apprend ainsi à quelle heure et quel jour ils ont été « connectés pour la dernière fois ».

Un bon début, mais encore quelques ajouts nécessaires

Quelques informations ne sont cependant pas encore fournies, a noté le site américain. Les Pixel Buds n’apparaissent pas dans la liste si vous faites une requête « Rechercher un appareil ». Vous ne pourrez pas non plus les faire sonner pour les retrouver et leur niveau d’autonomie n’est pas indiqué. Ce dernier point devrait être rapidement solutionné, Google en ayant fait la démonstration l’an dernier lors de la présentation du produit. C’est également le cas du désappairage à distance, qui n’est visiblement pas encore possible.

Les écouteurs doivent prochainement bénéficier d’une mise à jour micrologiciel qui n’a pas été détaillée par Google.