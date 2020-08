Traduction, écoute partagée et alerte : les Google Pixel Buds en font encore plus

Alors qu’ils viennent de sortir en France, Google met le paquet sur ses écouteurs true wireless Pixel Buds. Ces derniers vont bénéficier de nouvelles fonctions comme une meilleure personnalisation de l’audio, la traduction écrite en temps réel ou la possibilité de retrouver ses écouteurs plus facilement en cas de perte.

Les Pixel Buds sont définitivement très à l’écoute de leurs utilisateurs. Sur un marché des écouteurs true wireless de plus en plus dense, il devient essentiel de savoir se démarquer avec de multiples fonctionnalités. Et Google l’a bien compris. Pour faire vivre ses Pixel Buds au milieu des spécialistes du secteur, il ne faut pas lésiner sur les efforts pour compenser parfois un manque de légitimité audio.

Alors que ses nouveaux Pixel Buds ont débarqué sur le marché, Google ne s’arrête pas en si bon chemin. Plusieurs nouvelles fonctionnalités vont ainsi venir améliorer l’usage. Elles seront déployées dans les prochaines semaines.

Une expérience audio améliorée

Alors Google dévoile de nouvelles fonctions pour mieux utiliser ses Pixel Buds. Cela passe tout d’abord par une expérience audio qui peut être bien mieux personnalisée. Vous allez pouvoir ajuster le niveau d’amplification des basses depuis les paramètres de l’application Pixel Buds.

Jusque-là un peu limitée (réglages des contrôles, mise à jour, affichage de l’autonomie), l’appli permettra aussi de séparer les réglages de chaque écouteur grâce à la fonction Détection de partage. Vous pouvez ainsi passer un de vos écouteurs pour regarder un film à deux ou écouter de la musique sans sacrifier vos préférences d’écoute. Les Pixels Buds le détectent. La fonctionnalité permet alors de régler individuellement son écouteur et de régler le volume séparément.

Et les Pixel Buds vont également devenir sensibles aux bruits environnants. Le mode Attention Alerts va se déclencher et baisser votre volume d’écoute dès qu’un bruit suspect est capté (pleurs de bébé, aboiement, sirène, alarme…).

La retranscription en langue étrangère arrive

Fierté des Pixel Buds premiers du nom, mais alors limitée à certains pays, la traduction instantanée est enfin disponible pour tous les utilisateurs. Le mode conversation s’enrichit du mode transcription qui va permettre de suivre une conversation en langue étrangère en lisant sur l’écran du smartphone le discours qui est également traduit dans votre oreille.

Dans un premier temps, il sera possible de traduire de l’anglais vers le français, l’allemand, l’italien ou l’espagnol. Il suffira de demander à l’Assistant Google « Aide-moi à comprendre (l’anglais) » pour que Google Traduction se lance en mode transcription de la langue demandée vers le français.

Retrouver vos Pixel Buds plus facilement

Déjà murmurée, la fonctionnalité Localiser mon appareil va vous permettre de retrouver vos écouteurs plus facilement. Vous pourrez les faire sonner pour cela (Ring My Earbuds) ou les localiser sur une carte pour avoir leur dernier emplacement connu, même s’ils ne sont plus connectés à votre smartphone.

Éviter de les perdre, mais aussi éviter de les utiliser involontairement pour s’économiser de la batterie. En plus de vous aider pour la traduction, l’Assistant Google est désormais capable d’activer ou désactiver les commandes tactiles à la demande si vous avez la flemme de le faire depuis les paramètres des Pixel Buds. Il sera aussi capable de vous dire votre niveau d’autonomie si vous le lui demandez. Chose qui est généralement indiquée oralement chez la concurrence lorsque vous activez vos écouteurs en les sortant de leur boîte…