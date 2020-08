Google Pixel 5 : admirez son poinçon et son triple module photo en images

Le Google Pixel 5 apparaît dans une série de rendus de haute qualité afin de montrer son trou dans l'écran et son triple module photo à l'arrière.

Si le Google Pixel 5 a été officiellement confirmé par la firme de Mountain View, cette dernière n’a pas encore présenté en détail le smartphone. Pour nous faire patienter, le leaker OnLeaks s’est associé au site Pricebaba et, comme à son habitude, nous offre une série de rendus montrant l’appareil sous différents angles, ainsi qu’une vidéo.

Le Google Pixel 5 en rendu // Source : OnLeaks et Pricebaba Le Google Pixel 5 en rendu // Source : OnLeaks et Pricebaba Le Google Pixel 5 en rendu // Source : OnLeaks et Pricebaba

L’occasion d’admirer un Google Pixel 5 doté d’un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran et de trois objectifs dans son module photo carré au dos, en plus d’un flash LED. Au vu des prouesses photographiques dont est capable le Pixel 4a avec un seul et unique capteur au dos, il sera intéressant de voir comment s’en sortira ce futur modèle.

La face arrière semble par ailleurs avoir droit à une sorte de finition granuleuse, mais dans l’ensemble on retrouve une esthétique qui s’inscrit parfaitement dans la lignée des précédents smartphones de cette famille de produits.

A priori, sur ce Google Pixel 5, il faudrait s’attendre à une diagonale d’écran comprise entre 5,7 et 5,8 pouces — on a vu des fourchettes plus grandes — pour des dimensions globales de 144,7 x 70,4 x 8,1 mm. L’épaisseur monterait à 8,5 mm au niveau du module photo un peu protubérant.

Pas de modèle haut de gamme

Notez aussi que le lecteur d’empreintes est positionné à l’arrière, tandis que le bouton de déverrouillage et les touches pour le volume sont positionnés sur la tranche droite du Pixel 5 dans ces images.

Le Pixel 5, lui, va profiter d’une compatibilité avec le réseau 5G (c’est officiel), mais il ne devrait pas se positionner sur des segments tarifaires haut de gamme. À cet égard, l’appareil n’aurait même pas droit à un Snapdragon 865.

Ces rendus et informations doivent être considérés avec des pincettes en l’attente des informations officielles, toutefois OnLeaks est réputé pour la fiabilité de la grande majorité de ces fuites.