Google : l’appli Recorder des Pixel sera bientôt accessible depuis le web

Disponible pour l'heure uniquement sur les smartphones de Google lancés depuis le Pixel 2, l'application Recorder va bientôt profiter d'une interface web. Elle permettra entre autres de retrouver les enregistrements sauvegardés depuis l'application mobile...

Elle est rudement pratique, mais son accès était jusqu’à présent limité à certains smartphones Google Pixel. Ça va changer… au moins partiellement. Le site spécialisé 9to5Google a repéré la mise en ligne d’une version web de l’application Recorder (ou Enregistreur en bon français) introduite en 2019 par le géant de Mountain View. En la rendant accessible directement sur le Web, Google cherche à proposer plus de souplesse dans son utilisation.

Il sera en effet possible de « partager, lire et rechercher votre audio » directement depuis l’interface web, explique la firme… mais attention, vous ne pourrez pas enregistrer de nouvelles pistes audio depuis votre ordinateur de bureau, par exemple. En résumé, cette nouveauté fonctionne simplement comme une page client, en tout cas pour l’instant. Néanmoins, celle-ci devrait permettre de profiter de l’une des fonctions les plus appréciées de Recorder : la transcription automatique. Il devrait être possible de récupérer le texte de l’enregistrement pour le coller dans un simple éditeur de texte avant de pouvoir l’éditer.

Une version web encore en chantier

Il est possible d’avoir une idée précise de l’allure qu’aura cette interface web en prêtant attention aux premières secondes du chargement de la page actuelle (non fonctionnelle pour l’instant). On y découvre des commandes audio en bas d’écran, permettant de lancer la lecture ou de la mettre en pause, de revenir en arrière en sautant 5 secondes ou d’avancer de 10 secondes dans l’enregistrement. Le barre de balayage est aussi disponible, et il sera également possible de régler de volume.

Google mise aussi sur une disposition en une ou deux colonnes des enregistrements, qui seront vraisemblablement décomptés de l’espace disponible sur Google Drive. Il sera enfin possible de partager ces enregistrements par le biais d’un lien ou encore de supprimer un enregistrement directement depuis l’application web.

Reste que cette interface n’est pas encore disponible. Google se contente pour l’instant d’y afficher un simple message (visible sur la capture d’écran ci-dessus). Il faudra par ailleurs mettre à jour l’application Recorder sur votre Pixel pour permettre aux versions mobile et Web de s’accorder. Une mise à jour qui n’est pas encore disponible, mais qui devrait simplifier la synchronisation des enregistrements dans le cloud.

Selon toute logique, la version web de Recorder devrait quoi qu’il en soit être accessible sous peu, Google l’ayant visiblement déjà finalisée en grande partie.