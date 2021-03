Google Stadia : l’application Android TV semble (enfin) en approche

La prochaine mise à jour de Google Stadia sur Android laisse entrevoir l’arrivée prochaine de nombreuses nouveautés particulièrement attendues par les joueurs. Sont notamment évoqués de nouveaux contrôles tactiles, une app pour Android TV et la possibilité d’ajouter des informations sur ses amis.

C’est sans doute la chose la plus incongrue (d’un point de vue fonctionnel, on s’entend) quand on parle de Google Stadia. Le service de cloud gaming n’est pas disponible sur tous les services maison qui devraient pouvoir l’accueillir. Et parmi eux, les services Android TV et notamment le tout nouveau Google TV.

Depuis son lancement fin 2019, la plateforme est disponible sur smartphone et tablette (Android tout d’abord et récemment iOS via Safari), PC et Mac, TV à l’aide du Chromecast 4K. Mais ni sur les box Android et encore moins sur les autres Chromecast dont celui embarquant le tout nouveau Google TV, un comble.

Le site 9to5Google a décortiqué la nouvelle mise à jour (v3.9) en cours de déploiement sur Android et y a trouvé quelques bonnes raisons de s’enthousiasmer pour certains joueurs.

Android TV enfin !

Si ce n’est pas encore déployé avec l’arrivée de cette version 3.9, cela semble imminent. L’application Stadia arriverait enfin sur Android TV. La mise à jour inclut des références très claires à l’installation du service de cloud gaming sur le système pour smart TV.

Selon le site spécialisé qui a repéré les lignes de code concernées, l’app Android TV proposera le multi-profil, ce qui n’existe pas en version smartphone. Des mentions comme « Ajouter un nouveau compte », « Vous devrez ajouter votre compte à cet appareil pour effectuer des achats » apparaissent. Et à la différence de la version Chromecast, la déclinaison sur Android TV devrait permettre de parcourir la boutique de jeux et d’acheter depuis sa télévision, sans recourir à la version smartphone ou web.

L’écran devient une véritable commande tactile

Pour jouer à Stadia sur smartphone, vous pouvez utiliser le contrôleur Stadia officiel, une manette compatible comme celles des consoles Xbox 360/One (même Elite Serie et manette Adaptative) ou de la PlayStation 4. Vous avez également tout loisir d’utiliser sur certains jeux compatibles des contrôles tactiles qui apparaissent à l’écran. C’est loin d’être l’option la plus pratique et elle s’avère assez perturbante lorsque l’on n’a pas tout à fait l’habitude.

Dans la dernière mise à jour, Google introduirait une troisième option de commandes qui semble plus intuitive. L’écran tactile deviendrait alors totalement le centre de contrôle et vous pourriez jouer aux jeux Stadia de manière totalement tactile, comme sur un jeu du Play Store.

Un message indiquera alors l’activation possible du « direct touch » pour jouer sans manette en faisant glisser son doigt, tapotant ou pinçant l’écran. Il sera toujours possible de jumeler une manette en Bluetooth ou USB. Pour le moment, cette fonction ne devrait concerner que la déclinaison Android de Stadia.

Et aussi…

Vous allez pouvoir ajouter des informations sur le profil de vos contacts afin de ne pas oublier si c’est votre acolyte pour des parties de Super Bomberman R Online ou bien un joueur rencontré en jouant à Crayta.

L’outil de capture d’écran va subir également une amélioration. Vous pourrez ainsi avancer de cinq secondes ou revenir en arrière dans une vidéo que vous avez partagée ou reçue en partage. L’outil de chat, toujours paradoxalement bien plus opérationnel sur iOS qu’Android, continue de se faire attendre. Selon les lignes de code repérées par 9to5Google, il pourrait bientôt se concrétiser et disposer d’un espace dédié pour les discussions de groupe.