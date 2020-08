Google Stadia Pro : la liste des jeux offerts en septembre 2020

Avis aux abonnés Stadia Pro ! Le catalogue des titres offerts s'enrichit de six nouveaux jeux en septembre, dont l'exclusivité de Konami, Super Bomberman R Online. Les amateurs de tir en tous genres (Hitman, Metro Last Light), de problèmes de voisinage (Hello Neighbor) ou de poésie (Windbound) vont notamment être servis.

Comme chaque fin de mois, Google Stadia annonce la liste des jeux qui viennent s’ajouter à la bibliothèque de plus en plus épaisse des abonnés à Stadia Pro. Pour septembre, ce ne sont pas moins de six titres qui débarquent sur le service de cloud gaming, dont l’exclusivité Super Bomberman R Online et la possibilité de s’affronter à 64 joueurs.

Autre exclusivité, Gunsport vous transporte dans un univers cyberpunk… mais pour des compétitions endiablées de volley-ball. Jeu poétique, Windbound vous embarque sur les mers enchantées, au milieu des archipels, à la découverte d’un secret. Étranges créatures et magie ancestrale sont au menu de cette quête. Et les amateurs de grands classiques seront contents de voir débarquer gratuitement l’Agent 47 et le célèbre jeu d’infiltration Hitman.

La liste des jeux de septembre

Super Bomberman R Online

Hitman

Gunsport

Hello Neighbor

Metro Last Light Redux

Embr

Windbound (dès le 28 août)

Les titres intègrent l’offre Stadia Pro dès le 1er septembre. Ils seront disponibles à l’achat pour tous les abonnés Stadia Base. Kona, GRID et Get Packed quittent le catalogue des jeux Stadia Pro gratuits après le 31 août.

Super Bomberman R Online

Si vous connaissiez déjà Bomberman et ses amis, vous ne serez pas totalement dépaysés par cette version qui débarque en avant-première sur Stadia. Elle a le mérite de proposer un jeu véritablement multijoueur où jusqu’à 64 participants peuvent s’affronter, via le système Crowd Play qui permet aux joueurs de rejoindre une partie en cours et de se signaler à un organisateur. Super Bomberman R Online reprend les atouts de Super Bomberman R (disponibles sur toutes les plateformes), mais le passe à la sauce Battle Royale. Pas d’inquiétude, ce n’est pas le seul mode disponible pour ce jeu signé Konami.

Vous pourrez aussi personnaliser votre héros — issu aussi de l’univers Bomberman et d’autres titres Konami — grâce à de multiples options de costumes, accessoires et même des skins de bombes. Ce qui aura des répercussions sur la bombe et l’explosion.

Embr

Disponible en early access depuis mai, Embr est un jeu un peu fun et atypique dans lequel vous incarnez un pompier qui doit sauver des vies et gagner en popularité à mesure qu’il éteint les incendies. Liberté totale de défoncer des portes, grimper aux échelles et faire hurler la sirène pour remplir votre mission. Faites grimper les flammes… pour obtenir la meilleure note de vos clients !

Windbound

Autre exclusivité qui arrive tout d’abord sur Stadia, Windbound est un jeu poétique et mystique dans lequel vous devez aider une jeune aventurière à travers les mers à résoudre un mystère et découvrir une civilisation ancienne. Après une tempête, elle a échoué sur une île déserte et doit tenter de survivre en se nourrissant, construisant son radeau ou confectionnant ses outils. Un décor faussement paradisiaque où d’étranges créatures vous poursuivront et où la magie tient toute sa place.

