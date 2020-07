Stadia Connect : Google dope son catalogue de jeux et va permettre aux joueurs de rejoindre les streamers

A l’occasion d’un nouveau Stadia Connect ce mardi, Google a dévoilé les prochains titres qui vont venir enrichir le catalogue du service de cloud gaming. Des exclusivités, des jeux phares, mais aussi (enfin) de nouvelles fonctionnalités attendues comme la possibilité de rejoindre des streamers ou d'influencer leur partie.

Pas moins de 16 jeux dont cinq exclusivités. Le nouvel épisode Stadia Connect diffusé ce mardi soir a été assez dense en annonces. Google se sait attendu après un démarrage en dents de scie et une offre qui tarde à vraiment galvaniser les foules.

A l’occasion de ce nouvel événement, le service de cloud gaming a fait le plein de nouveautés et surtout de jeux, le talon d’Achille de Stadia pour beaucoup d’observateurs et de joueurs. Pour ce faire, Google va pouvoir compter sur trois nouveaux studios qui viennent rejoindre Stadia Games and Entertainement pour concevoir des contenus exclusifs : Harmonix (Rock Band, Guitar Hero…), Uppercut Games et Supermassive Games, derrière des titres tels que Until Dawn ou The Dark Pictures Anthology. De quoi offrir de la variété dans les propositions dans les prochains mois.

Crowd Play et Crowd Choice : de nouvelles fonctions pour influencer la partie d’un streamer

Après State Share (la possibilité de revivre une séquence de jeu d’un autre joueur ou de recevoir une invitation à le rejoindre) lancée en bêta avec le jeu Crayta en début de mois, Stadia Connect a été l’occasion de voir trois nouvelles fonctionnalités déployées. Le « Click to play » va permettre d’accéder à un jeu en cliquant sur le lien présent dans le descriptif de la vidéo d’un Youtubeur en train de le streamer. Réservée aux abonnés Stadia Pro, cette fonction permettra de lancer le jeu en un clic.

Le prochain Super Bomberman R Online arrivera à l’automne tout d’abord sur Stadia. Et pour faire honneur à cette primeur, les joueurs bénéficieront du système Crowd Play.

Cette nouvelle fonction doit permettre à des utilisateurs de rejoindre la partie de leur Youtubeur préféré en appuyant sur un simple bouton de la manette. Une file d’attente se mettra alors en place et vous n’aurez plus qu’à attendre votre tour pour être invité à rejoindre le match. A l’écran, vous saurez en quelle position vous êtes. Super Bomberman R Online proposera notamment un mode Battle Royale jusqu’à 64 joueurs qui pourrait en profiter.

YouTube et les Youtubeurs sont bien au cœur des nombreuses innovations proposées par Stadia. Crowd Choice qui sera initié sur Dead by Daylight (septembre 2020) va proposer aux créateurs de contenus d’interagir davantage avec leur communauté. Cette fonctionnalité consiste à faire voter les viewers qui pourront ainsi influencer la partie d’un Youtubeur en train de streamer.

Celui-ci, par le biais d’un sondage, pourra être tueur ou survivant, tel personnage… selon le bon vouloir des votants. Et le streamer aura le droit d’inviter sa communauté à participer avec l’arrivée aussi de Crowd Play. Dead by Daylight compile d’ailleurs les possibilités de Stadia avec également le cross-play (toutes plateformes) et le cross-progression si vous disposez du jeu sur plusieurs supports (Stadia, Nintendo Switch ou PC seulement).

Des nouveautés pour Stadia Pro

Côté jeux, les abonnés Stadia Pro voient le catalogue grossir de mois en mois. Dès ce soir, de nouveaux jeux sont offerts pour porter le total à 20 titres offerts sur Stadia Pro :

Orcs Must Die ! 3 : un jeu maison dans lequel il faut massacrer des orques. Tous les coups sont permis, et toutes les armes aussi, en solo ou entre amis, pour venir à bout d’hordes aquatiques sans pitié. Il est inclus dans Stadia Pro

One Hand Clapping : le jeu exclusif à Stadia est en accès anticipé. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D dans lequel les joueurs doivent explorer un étrange monde et chanter dans leur micro pour résoudre des puzzles musicaux.

PlayerUnknown’s Battlegrounds amorce sa saison 8 dès le 30 juillet avec des zones inédites à explorer (Getaway et Arfield), l’arrivée de camions de butin, des armes entièrement personnalisées…

Le jeu Outcasters sur Google Stadia

Autre jeu issu du giron Stadia Games & Entertainment, Outcasters a été dévoilé sans date de sortie. Ce jeu de tir compétitif signé Splash Damage se déroule dans différentes arènes dans lesquelles vous vous affrontez jusqu’à huit joueurs.

Un catalogue qui va s’enrichir

Il était reproché à Stadia d’avoir une proposition un peu maigrichonne. Elle s’est au moins enrichie d’annonces ce mardi. Après les annonces dimanche dans le Ubisoft Forward des prochains Watch Dogs Legion (29 octobre), Assassin’s Creed Walhalla (17 novembre) et Far Cry 6 (18 février 2021) notamment, 2K conforte également son statut de partenaire privilégié. Aux jeux Mafia, le jeu de catch WWE 2K Battlegrounds avec son tout nouveau mode arcade et ses combats intenses (18 septembre), la simulation de basket NBA 2K21 (à l’automne) ou encore la tournée des golfs dans PGA Tour 2K21 (21 août) viendront s’ajouter à la bibliothèque de jeux.

Très en vue, le jeu Outriders de Square Enix est également annoncé sur Stadia. Ce shooter RPG en coop se déroule dans un univers sombre de science-fiction et met en scène des pionniers déchus qui reviennent avec d’énormes pouvoirs pour lutter pour leur survie. Sorti au printemps 2019, Sekiro : Shadows Die Twice aura mis quelques mois à venir poser ses sabres sur Stadia. Attendu pour l’automne, ce jeu d’action-aventure que l’on doit à FromSoftware (Dark Souls) se déroule dans un Japon médiéval fantastique et met en scène une histoire de vengeance, de ninjas et de quête pour son honneur. Un jeu somptueux et ardu dans lequel vous ne mourrez pas que deux fois…

Offert en juillet sur le PS Now, Hello Neighbor arrive sur Stadia le 20 septembre, avant son prequel Hello Neighbor : Hide & Seek (fin 2020). Les deux jeux seront disponibles dans Stadia Pro à leur lancement. La trilogie World of Assassination de Hitman sera elle aussi sur Stadia. Les deux premiers volets seront disponibles dès le 1er septembre, Hitman 3 conclura la saga de l’agent 47 en janvier 2021. Serious Sam 4 ne se réserve pas seulement aux joueurs PC. Stadia hérite aussi du prequel tant attendu de la franchise FPS dès août.