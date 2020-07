PS Now : la liste des jeux offerts en juillet 2020

De nouvelles têtes s'ajoutent au catalogue PlayStation Now en ce mois de juillet. Du combat avec Street Fighter V, du hacking avec Watch Dogs 2 ou encore une virée dans de sombres quartiers à détour de Hello Neighbor attendent les joueurs.

PlayStation Now continue d’enrichir son offre de jeux à la demande sur abonnement. Et pour ce mois de juillet, trois nouveaux titres viennent s’ajouter au catalogue du service de cloud gaming de Sony qui compte désormais plus de 700 références, de la PlayStation 2 à la PlayStation 4.

Les jeux ajoutés au PlayStation Now

Watch Dogs 2 (jusqu’au 5 octobre 2020)

Street Fighter V

Hello Neighbor

The Turing Test

Infinite Minigolf

À quelques jours de la conférence Ubisoft Forward, le PS Now propose la seconde itération d’un jeu dont on attend le troisième opus avec impatience, Watch Dogs Legion. Cette fois-ci, c’est une virée dans les rues de San Francisco qui vous attend, pour incarner Marcus Holloway, un hacker recruté par DedSec pour éliminer une institution qui tente de prendre le pouvoir dans la Silicon Valley.

Le jeu ne sera disponible en téléchargement que sur PS4 et jusqu’au 5 octobre 2020 seulement.

