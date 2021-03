Google Pixel Buds A : les prochains écouteurs True Wireless de Google seront moins cher

Google travaillerait sur de nouveaux écouteurs True Wireless. À l'image des Pixel 3a et Pixel 4a, ils seraient plus accessibles tout en gardant l'essentiel.

Au fil des ans, la stratégie produit de Google a beaucoup évolué. Des Nexus, on est passé au Pixel qui étaient des produits très haut de gamme vendus à un tarif élevé, avant de revoir apparaitre les Pixel 3a puis Pixel 4a, qui jouaient la carte du prix serré. C’est ces derniers appareils qui se sont révélés être de belles réussites : des smartphones doués en photo, qui vont à l’essentiel, pour un prix qui reste abordable.

On apprend désormais que Google voudrait réutiliser cette stratégie pour une autre gamme : ses écouteurs True Wireless Pixel Buds.

Un design très proche

C’est le très fiable site 9To5Google qui révèle ces informations. Le site a par le passé révélé de nombreuses fuites concernant des produits Google, et on peut donc lui apporter une certaine crédibilité. D’après le site, les Google Pixel Buds A reprendraient le design des derniers Pixel Buds, et seraient donc complètement True Wireless, avec un boitier blanc ou vert. Il faut se souvenir que la première génération de Pixel Buds, lancée en 2017, avait un fil entre les deux écouteurs.

Hormis l’existence prochaine de ces écouteurs et les deux coloris prévus, 9To5Google ne semble pas avoir mis la main sur d’autres informations. On ne connait donc pas le prix, ou la date de présentation prévue pour ce produit. Étant donné que le produit a commencé à faire l’objet de fuites, et compte tenu des habitudes de Google, on peut supposer que la présentation serait prévue pour ce printemps.

C’est à cette période que Google avait dévoilé le Pixel 3a. Le Pixel 4a a été dévoilé durant l’été 2020, mais cette année était évidemment très particulière. Il est probable que la présentation de ces écouteurs Pixel Buds A soit prévue en même temps que le Pixel 5a, dont la sortie pourrait également arriver dans cette première moitié de l’année.

Les Google Pixel Buds ont été lancés à 199 euros en 2020. On peut s’attendre à ce que les Buds A soient vendus moins cher, probablement plus proche des 99 ou 149 euros choisis par les autres marques pour leurs écouteurs True Wireless.