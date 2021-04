Poisson d’avril : Google ne fera ni fake news ni mini-jeu rigolo aujourd’hui

La tradition du poisson d'avril n'est plus en odeur de sainteté chez Google. La firme a confirmé qu'elle ne célébrerait pas ce jour à travers ses services aujourd'hui.

Jusqu’en 2020, Google célébrait chaque année le poisson d’avril à travers tous ses services et applications. La firme avait le bon gout de ne pas faire dans la fake news, mais plutôt d’ajouter des mini-jeux rigolos. On se souvient par exemple de la possibilité de jouer à Snake sur Google Maps en 2019.

En 2020, Google a décidé d’interrompre cette tradition en raison de la situation sanitaire mondiale. L’humeur du moment n’était pas vraiment à la fête. Un an plus tard, Google a confirmé qu’il n’y aurait pas de poisson d’avril en 2021 non plus, pour les mêmes raisons.

Mettre en pause les blagues

Comme l’indique Business Insider, Google a prévenu ses équipes dès le mois de mars qu’il ne serait pas question de célébrer le poisson d’avril en 2021. Voici le message de Marvin Chow, en charge du marketing chez Google.

Comme vous vous en souvenez, l’année dernière, nous avons pris la décision de mettre en pause notre longue tradition Google de célébrer le poisson d’avril, par respect pour tous ceux qui luttent contre le COVID-19. Alors qu’une grande partie du monde est toujours aux prises avec de graves problèmes, nous pensons qu’il est temps de faire une pause dans les plaisanteries du poisson d’avril cette année. Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous devons continuer à trouver des moyens appropriés pour apporter des moments de joie à nos utilisateurs tout au long de l’année (par exemple, les Doodles, les œufs de Pâques, etc.).

Espérons que les conditions seront réunies en 2022 pour voir un retour de cette pratique chez Google.