YouTube sur Android : vous pouvez désormais partager une vidéo à partir d’un chapitre

Sur Android, YouTube prend désormais en compte l’horodatage dans les options de partage. Un moyen d’envoyer un contenu à un ami, qui débutera son visionnage selon le chapitre sélectionné

La plus célèbre plateforme de vidéos au monde, YouTube, ne cessera jamais de s’améliorer. Plus tôt dans l’année par exemple, Google déployait à une plus large échelle le partage de clips à partir d’extraits de vidéos. Cette fois-ci, c’est au tour de l’application YouTube sur Android de renforcer ses options.

Comme l’a remarqué Android Police, la firme de Mountain View a implémenté une nouvelle fonctionnalité déjà disponible sur ordinateur. Celle de pouvoir partager un contenu à un proche à partir d’un chapitre précis. Une condition sine qua non doit cependant être respectée : que ladite vidéo propose des chapitres.

Les chapitres YouTube, c’est quoi ?

Pour rappel, les chapitres permettent de sectionner une vidéo selon la thématique abordée. Cela lui apporte de la structure et du contexte, mais aussi un moyen pour le viewer d’accéder plus facilement et rapidement à une partie de la vidéo. Mais encore une fois, il faut que l’éditeur en ait préalablement ajouté.

Comment partager une vidéo YouTube à partir d’un chapitre ?

Après avoir mis à jour l’application YouTube, nous avons pu expérimenter cette nouvelle option de partage. Voici les quelques étapes à suivre pour en profiter :

Sur la vidéo, cliquez sur la petite flèche vers le bas située à côté du titre ;

Dans la section Chapitres, cliquez sur « Tout afficher » ;

Appuyez sur la flèche « Partage » pour accéder aux options de partage ;

Choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez partager le lien.

Comme vous pouvez le constater, une annotation « Démarrer à 2:56 » apparaît en haut à gauche de la fenêtre contextuelle. Elle correspond ici au tout début du chapitre sélectionné.