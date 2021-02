GoPro lance une nouvelle version de Quik, son application de montage sur smartphone

GoPro a annoncé la nouvelle version de son application de montage. Quik va vous permettre de créer vos séquences vidéo, y compris si vous n'avez pas de caméra GoPro. En voici un rapide aperçu.

Les utilisateurs de caméras GoPro le savent bien : le plus simple pour récupérer et partager ses vidéos à la volée est de passer par l’application Quik sur smartphone. Proposée sur Android et sur iOS, l’application profite ce mercredi d’une importante mise à jour.

Cette version revue et corrigée de Quik va ainsi permettre à tous les utilisateurs d’éditer et partager leurs séquences vidéos, qu’elles aient été filmées à la GoPro ou non. L’application permet en effet de récupérer les photos et vidéos que vous avez capturées directement au smartphone en plus de celles filmées avec une caméra du constructeur.

De nombreux paramètres d’édition pour monter vos vidéos

Une fois les différentes séquences vidéos sélectionnées, vous pouvez choisir de laisser complètement la main à l’application. Quik va vous suggérer automatiquement un style de montage vidéo, aussi bien concernant la musique que les transitions ou la police des différents titres. Vous pouvez également choisir la longueur de la vidéo finale ou le format d’export de la vidéo, en 16:9, 4:3, 1:1, 3:4 ou 9:16. Bien évidemment, ces différents paramètres peuvent être modifiés manuellement.

Il est ainsi possible de choisir parmi 13 thèmes — chacun pouvant être personnalisé pour modifier notamment la police ou les transitions — parmi 13 musiques proposées — sans compter celles que vous avez sur votre smartphone et le catalogue de GoPro — mais également modifier la durée de chaque séquence. Les différentes séquences peuvent également être éditées pour modifier l’exposition, le contraste, les ombres, les hautes lumières, mais aussi la vitesse ou le cadre. L’application permet également d’ajouter un champ de texte en superposition de l’image.

Dans l’ensemble, l’application propose un système de montage plutôt intuitif, sans trop de superflu, mais avec les fonctions essentielles que l’on peut attendre d’une solution de ce type.

Un abonnement pour profiter de l’application complète

En plus des fonctions d’édition et de montage, Quik propose également un stockage illimité des photos et vidéos dans le cloud. Toutes les séquences vidéos et toutes les images que vous aurez utilisées dans l’application GoPro pourront ainsi être sauvegardées automatiquement. Néanmoins, cette fonction a un coût, puisqu’elle fait partie de l’abonnement GoPro. Pour les utilisateurs ayant déjà souscrit à cette offre, ces fonctions sont donc prises en charge par l’abonnement. Les autres peuvent cependant souscrire un abonnement au prix de 1,99 euro par mois ou 9,99 euros par an.

Outre cette fonction de stockage illimité dans le cloud, l’abonnement à Quik va également débloquer quelques fonctions additionnelles comme des thèmes premium, des musiques originales ou des filtres conçus par GoPro.

Le téléchargement de l’application Quik est donc gratuit avec une période d’essai. Néanmoins, pour en profiter pleinement, les utilisateurs devront souscrire un abonnement à 2 euros par mois ou 10 euros par an. Les abonnés à l’offre GoPro pourront quant à eux en profiter gratuitement.

L’application Quik est disponible depuis ce mercredi sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.