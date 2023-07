Harman Kardon : trois nouvelles enceintes Bluetooth très élégantes, avec son et lumière

Le constructeur américain Harman Kardon a dévoilé trois nouvelles enceintes qui misent sur l'autonomie, les effet lumineux et la qualité sonore : la Luna, la Aura Studio 4 et la Go + Play 3.

Alors que la période estivale commence, le constructeur américain Harman Kardon vient de dévoiler trois nouvelles enceintes Bluetooth au design particulièrement élégant. Si toutes trois sont compatibles avec une connexion sans fil en Bluetooth, elles se distinguent cependant par leur format, leur design, leurs performances audio et leur prix de lancement.

Harman Kardon Luna : une enceinte compacte et nomade

La première et la plus compacte de ces trois nouvelles enceintes est la Harman Kardon Luma. il s’agit d’une nouvelle venue dans la gamme du constructeur américain avec un design particulièrement compact, plus petit encore que celui de la Go + Play Mini lancée en 2021.

La particularité de cette Luna, c’est justement sa compacité et son autonomie, de quoi en faire une enceinte particulièrement nomade que l’on peut apporter partout avec soi. Surtout que la Harman Kardon Luna est certifiée IP67 et peut donc résister à l’immersion à faible profondeur pendant quelques minutes. Pour l’autonomie, comptez jusqu’à 12 heures d’utilisation.

Du côté des performances sonores, la petite enceinte d »Harman Kardon est dotée de deux haut-parleurs actifs — un transducteur large bande et un tweeter pour les aigus — ainsi que de deux radiateurs passifs permettant d’augmenter le volume des graves.

La Harman Kardon Luna sera disponible en septembre au prix de 179,99 euros en France.

Harman Kardon Aura Studio 4 : une enceinte lumineuse

En montant en gamme, Harman Kardon propose cette fois sa Aura Studio 4. Comme les précédentes enceintes Aura Studio du constructeur, celle-ci se distingue par son design en dôme qui rappelle la forme du caisson de basse des enceintes Harman Kardon Sticks sorties en 2000.

Le système audio s’appuie cette fois sur un caisson de graves de 5,2 pouces orienté vers le bas de l’enceinte et sur une diffusion du son à 360 degrés à l’aide de six haut-parleurs, chacun accompagné par son propre amplificateur.

Surtout, la Aura Studio 4 profite d’n système lumineux à l’aide de 324 cristaux positionnés à la base du dôme et qui peuvent être configurés selon cinq thèmes de lumière. Les lumières sont par ailleurs synchronisées avec le son et leur intensité peut être ajustée.

L’enceinte est cependant un modèle filaire destiné à une utilisation en intérieur et n’embarque donc pas de batterie.

La Harman Kardon Aura Studio 4 sera elle aussi disponible en septembre, au prix de 329,99 euros.

Harman Kardon GO + Play 3 : la qualité sonore avant tout

Enfin, le haut de gamme du constructeur américain est représenté par la nouvelle enceinte Harman Kardon GO + Play 3. Il s’agit d’une enceinte à l’aspect plutôt massif, comme les précédents modèles, mais qui mise avant tout sur la qualité audio.

Pour ce faire, elle profite de trois haut-parleurs, dont un caisson de basse dédié — en lieu et place des radiateurs passifs utilisés précédemment. Le constructeur annonce par ailleurs une amplification pouvant aller jusqu’à 160 W et un volume 15 % plus élevé que sur la Go + Play 2.

Toujours pour ajuster au mieux la qualité sonore, l’enceinte est munie de deux microphones qui peuvent être utilisés aussi bien pour passer des appels vocaux que pour se calibrer automatiquement au moment de l’allumer, selon la disposition de l’enceinte dans la pièce.

La Harman Kardon Go + Play 3 est également dotée d’une batterie permettant jusqu’à huit heures d’utilisation, ainsi que d’une prise USB pour recharger un autre appareil.

L’enceinte sera disponible à la rentrée, au prix de 349,99 euros.

