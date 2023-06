De 299 à 1 390 euros : Hisense organise une baisse de prix généralisée sur ses téléviseurs

Les soldes d'été n'ont pas encore démarré qu'Hisense fait déjà baisser le prix de ses téléviseurs de 2023. Du modèle LCD QLED de 32" au TV Mini LED de 75", il y en a pour toutes les pièces de la maison.

Connaissez-vous les Hisense Days ? Durant le mois de juin, le constructeur lance des promotions sur plusieurs de ses produits stars. Cette année, plusieurs modèles de téléviseurs sont à l’honneur : avec des dalles Mini LED ou LCD, et des diagonales allant de 32 à 75 pouces. Il y en a pour tous les goûts.

Avant d’en savoir plus sur les produits, découvrez certaines des offres Hisense qui prennent fin le 27 juin :

Hisense E7KQ Pro : une grande dalle 144 Hz à petit prix

Comme on peut le deviner à la lecture de son nom, le Hisense E7KQ Pro figure parmi les modèles de téléviseurs les plus performants du constructeur. Il parvient toutefois à conserver un tarif très contenu.

Côté écran d’abord, Hisense propose une dalle Full LED, avec filtre QLED et un taux de rafraichissement mesuré 144 Hz. Une configuration idéale pour jouer à des jeux vidéo compétitifs. D’autant que l’on retrouve des ports HDMI 2.1, une compatibilité AMD FreeSync Premium ainsi qu’un mode jeu dédié. De quoi y brancher une console de jeu, et pourquoi pas un PC.

Avec son E7KQ Pro, Hisense ne fait pas que du pied aux gamers. Il a également de quoi séduire les cinéphiles. Le filtre QLED permet d’abord d’afficher des couleurs éclatantes, avec des contrastes élevés. Naturellement, on retrouve une compatibilité HDR10+, Dolby Vision IQ et HLG afin d’obtenir une excellente restitution de la plage dynamique. Enfin, grâce à l’intégration du MEMC, les images sont toujours fluides, même lors des scènes d’action ou des diffusions sportives.

Enfin, un bon téléviseur est aussi un téléviseur pratique à utiliser. À ce titre, l’Hisense E7KQ Pro embarque l’interface VIDAA du constructeur. Avec elle, vous pouvez profiter de vos applications préférées de SVOD (Netflix et MyCanal en tête), mais aussi piloter vos équipements domotiques par la voix grâce à l’intégration d’Alexa. Les utilisateurs de produits Apple pourront de leur côté diffuser des contenus sans fils via AirPlay.

L’Hisense E7KQ Pro est disponible dans des diagonales de 55, 65 et 75 pouces. Toutes les trois sont en promotions grâce à une offre de remboursement :

Hisense U7KQ : du Mini LED dans un design premium

Le Mini LED n’est plus l’apanage de quelques gagnants du loto. Preuve en est avec le Hisense U7KQ, qui profite de cette nouvelle technologie, dérivée du LCD, sans faire exploser son tarif.

En combinant une dalle Mini LED, un taux de rafraichissement à 144 Hz et un filtre QLED, le constructeur chinois propose ici un téléviseur aussi bien à l’aise pour les jeux vidéo que pour le cinéma. D’autant que son pic lumineux peut atteindre les 1 000 nits, afin d’afficher les contenus HDR dans d’excellentes conditions.

Hisense a également soigné le design de son téléviseur U7KQ. L’écran est entouré de bordures très fines qui semblent flotter, et repose sur un élégant pied central. Ce dernier est d’ailleurs très commode si votre meuble télé est étroit. Au dos du téléviseur se trouve un système sonore 2.1.

Enfin, le Hisense U7KQ partage une grande partie de sa fiche technique avec le E7KQ Pro. On retrouve, entre autres, la compatibilité avec les normes HDR, le MEMC et le mode jeu, ou encore l’interface VIDAA et la compatibilité AirPlay.

Le Hisense U7KQ est, lui aussi, en promotion à l’occasion des Hisense Days. Là encore, toutes les diagonales profitent de baisses de prix sous la forme d’ODR :

Hisense 32A5KQ : entre le téléviseur et le moniteur

Le Hisense A5KQ ne fait que 32 pouces, et il se joue des frontières qui séparent les téléviseurs des moniteurs pour PC. Ce petit écran de 32 pouces, avec une définition Full HD, profite d’abord d’un filtre QLED et d’un tuner TV pour regarder la télévision.

Mais ce qui étonne le plus, ce sont toutes les caractéristiques qu’il emprunte aux moniteurs PC. D’abord, sa position est facilement réglable : il peut être disposé à l’horizontale ou à la verticale, et incliné sur plusieurs degrés. Ensuite, le port USB-C 3.1 peut être utilisé pour brancher un ordinateur portable ou un iPad afin d’étendre la surface d’affichage très simplement.

Avec son 32A5KQ, Hisense propose ainsi un téléviseur multifonction qui peut convenir à de nombreux usages. Un moniteur doublé d’un téléviseur pour les petits espaces comme les logements étudiants, ou bien un écran d’appoint qui peut être installé dans des pièces secondaires ou des lieux de villégiatures temporaires.

Dernier atout : son prix. Il est affiché à 299 euros seulement chez des commerçants comme Boulanger.