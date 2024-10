Hisense 65U7KQ : ce TV 4K QLED et 144 Hz est à un super prix aujourd’hui

Les journĂ©es se raccourcissent, les tempĂ©ratures baissent, de sorte que se blottir dans le canapĂ© devant un bon film, une bonne sĂ©rie ou jeu vidĂ©o s’annonce comme le passe-temps par excellence. Et ça tombe bien, car le TV 65U7KQ (4K, QLED et 144 Hz) de Hisense est Ă prix rĂ©duit sur Rue du Commerce : au lieu de 899 euros habituellement, il est affichĂ© Ă 749 euros.

Samsung, Sony ou encore LG ne sont pas les seuls constructeurs de tĂ©lĂ©viseurs au monde. On peut notamment citer le chinois Hisense qui s’est fait une place de choix sur le secteur grâce Ă d’excellents rapports qualitĂ©-prix. Ainsi, si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une nouvelle tĂ©lĂ©vision de qualitĂ© sans vous ruiner, le modèle 65U7KQ (4K, mini-Led et 144 Hz) pourrait bien vous charmer, d’autant plus qu’elle profite d’une rĂ©duction de 16 %. Â

Les trois points forts du Hisense 65U7KQ

Compatible Dolby Vision et HDR10+

Fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz

Deux ports HDMI 2.1

Au lieu de 899 euros, le Hisense 65U7KQ est aujourd’hui disponible en promotion Ă 749 euros sur Rue du Commerce.

Un rapport qualité-prix alléchant

Ă€ l’image du reste du catalogue du constructeur, le Hisense 65U7KQ se distingue grâce Ă un rapport qualitĂ©-prix attractif. Le tĂ©lĂ©viseur offre en effet un Ă©cran QLED de 65 pouces Ă un prix bien plus accessible que certains modèles concurrents puisqu’on est en temps normal sous la barre des 900 euros. Le rendu des couleurs est plus que convaincant, avec une palette vive et un excellent contraste dus Ă la technologie de rĂ©troĂ©clairage mini-LED dont profite le tĂ©lĂ©viseur. De quoi profiter d’une plus grande immersion lors de scènes sombres. Mais plus encore, le Hisense 65U7KQ est compatible avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos qui, lĂ encore, permet une immersion sonore et visuelle accrue.

Bien qu’elle soit exempte de certaines options avancées des modèles premium, le téléviseur remplit amplement sa mission pour cette gamme de prix. Les matériaux de fabrication, bien que simples, offrent une finition sobre qui s’intègre parfaitement dans tout type d’intérieur. L’expérience reste ainsi agréable pour un usage quotidien et cinéma, mais pas que.

Idéale pour le gaming

Car oui, le Hisense 65U7KQ se montre Ă©galement Ă la hauteur en termes de gaming puisqu’il profite d’un taux de rafraichissement maximum de 144 Hz, ainsi que d’un mode Jeu Pro. Les joueurs et joueuses profiteront ainsi d’une grande fluiditĂ© lorsqu’ils lanceront leurs jeux vidĂ©o prĂ©fĂ©rĂ©s sur leur console de salon, en plus d’une qualitĂ© d’affichage au top. Pour une tĂ©lĂ©vision de ce prix, c’est plutĂ´t notable.

Enfin, côté connectique, on notera tout de même que les ports HDMI 2.1 sont un peu restreints – au nombre de deux –, mais dans la majorité des cas, que ça soit pour un usage quotidien familial ou pour les gamers sérieux, mais non professionnels par exemple, le Hisense 65U7KQ assure de belles performances tout en restant finalement plutôt accessible.

