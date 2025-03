Oubliez les batteries externes : ces écouteurs rechargent votre smartphone

Pour le MWC 25, HMD dégaine les Amped Buds : un mix de musique et de recharge magnétique.

Vous êtes en vadrouille, votre smartphone passe sous les 5 % de batterie, et vos écouteurs sont presque à plat. Panique à bord ? Pas avec les HMD Amped Buds. Human Mobile Devices a annoncé des écouteurs, et ils rechargent aussi votre téléphone. J’ai eu la chance de jeter un œil à ce produit, et franchement, c’est malin.

Les Amped Buds, c’est une première mondiale : des écouteurs sans fil avec un boîtier qui fait office de batterie de secours de 1600 mAh. Ce boitier se connecte à votre smartphone grâce à une recharge sans fil magnétique. Et si vous êtes plutôt team câble, pas de souci, un USB-C est inclus. Il fusionne deux essentiels – musique et énergie – dans un seul objet qu’on glisse dans la poche.

Quelle technologie derrière ça ? C’est l’utilisation du Qi2, aussi connu sous le nom de MagSafe chez Apple. Pour faire simple, le Qi2, c’est une norme de recharge sans fil avec des aimants qui alignent parfaitement votre appareil sur le chargeur. Résultat ? Une recharge plus efficace, sans perte d’énergie, et un petit « clic » satisfaisant quand ça se connecte.

Les Amped Buds exploitent ça à fond pour recharger votre téléphone, que ce soit un iPhone, un HMD Skyline ou n’importe quel smartphone compatible Qi2 (ou avec une coque magnétique adaptée). C’est astucieux et ça montre que HMD a bien compris le potentiel de cette technologie.

Une batterie qui dépannage, mais ne fait pas de miracles

Malheureusement la batterie de 1600 mAh, c’est bien, mais c’est pas non plus une centrale électrique. Elle peut booster votre iPhone 16 de 20 % en sans fil (ou 24 % en filaire), ou votre HMD Skyline de 13,8 % sans fil (20,7 % avec câble).

Ça suffit pour sortir du pétrin – genre appeler un Uber, envoyer un SMS ou checker votre GPS – mais ne comptez pas dessus pour recharger votre phone de 0 à 100 %. C’est une solution d’urgence, pas une power bank XXL. Pour moi, c’est un bonus malin, surtout vu la taille rikiki du boîtier (14 mm d’épaisseur, 80 g seulement). Avec ça, j’ai hâte de voir le Qi2 se généraliser sur Android.

Et ça donne quoi côté son ?

Passons à l’essentiel : le son. Parce que des écouteurs, avant tout, ça sert à écouter, non ? Les Amped Buds embarquent des haut-parleurs de 10 mm. Ajoutez à ça l’ANC hybride (réduction active du bruit) et l’ENC (réduction du bruit pour les appels), et vous avez un combo correct. En plus, l’appli Amped Buds (dispo sur Android et iOS) vous laisse personnaliser l’égalisation.

Ce que j’aime bien, c’est boîtier en aluminium mat, ultrafin, disponible en noir, cyan ou rose, c’est classe et léger. Les écouteurs assortis aussi. Résistant aux éclaboussures (IPX4 et IP54), il tient le coup sous la pluie ou pendant un footing. Avec 95 heures d’autonomie totale (8 heures par charge sans ANC, 4 heures avec), ça semble correct.

Par contre, à 199 €, c’est un investissement, même si ce deux-en-un est bien pensé. Cela me semble un peu.